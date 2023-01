De onde vem a fortuna de Leila Pereira, presidente do Palmeiras e quinta mulher mais rica do país

Leila Pereira se tornou uma proeminente personagem desde que começou a patrocinar o clube em 2015. Dona da Crefisa e da FAM (Faculdade das Américas), ela e o marido, José Roberto Lamacchia, uniram a paixão pelo time alviverde com os negócios que comandam.

Segundo dados de mercado, por ano eles investem cerca de R$ 80 milhões no clube com o patrocínio realizado pelas duas marcas, valor que pode ser ampliado de acordo com metas pré-estabelecidas e conquista de títulos.

Na cadeira de presidente do Palmeiras desde 2021, a executiva surpreendeu nesta segunda-feira, 31, ao anunciar a compra de uma aeronave para o time no valor de R$ 300 milhões.

A aquisição, incomum aos padrões dos clubes locais, mostra a força dos investimentos que a dupla tem feito desde que se aproximou do time alviverde.

Segundo o ge, o avião está registrado como propriedade de uma das empresas de Leila.

De onde a fortuna de Leila

A executiva, ao lado do marido, tem uma fortuna avaliada em 7,2 bilhões de reais, de acordo com a Forbes. O montante a coloca na quinta posição entre as mulheres mais ricas do país.

Além de comandar o Palmeiras, a Crefisa e a FAM, Pereira também tem uma rotina que envolve a gestão de outras 11 companhias.

A profissional é graduada em jornalismo e em direito, formação a partir da qual começou a interagir com os negócios de Lamacchia.

Ao longo do tempo, o tino como empresária foi se consolidando dentro do grupo comandado por Beto, como o marido é conhecido.

Em 2008, ela assumiu a presidência de Crefisa, posição que conquistou também na FAM.

