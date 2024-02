De olho nas tendências, JBS promete novidades na maior feira de alimentos e bebidas do mundo

A JBS levará para a Gulfood 2024, maior feira de alimentos e bebidas do mundo, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, os mais recentes lançamentos das suas marcas. As novidades priorizam a experiência customizada dos consumidores que buscam combinações únicas de sabores, e não abrem mão de produtos de qualidade.

De acordo com tendências observadas pela companhia, em países como Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait, o consumo de tiras de frangos temperadas cresceu mais de 30%, nos últimos anos.

Esse comportamento está associado com um novo hábito pós-pandemia que se fortaleceu entre os consumidores da região que estão, cada vez mais, em busca de personalização e inovação, sem abrir mão de variedade, qualidade e conveniência em produtos do dia a dia.

Nova linha Seara

De olho nessa expectativa, a JBS, por meio da Seara, apresentará na Gulfood a sua nova linha Mixit Seara, que traz exclusivas tiras de frango com o acompanhamento no mesmo produto, de três sabores de temperos que podem ser adicionados de acordo com a preferência do consumidor: barbecue, queijo e chilli.

O objetivo é promover uma experiência de sabor intensa e customizada. Além disso, a linha Mixit oferece conveniência, pois é uma opção de fácil preparo, que pode ser feita em poucos minutos na airfryer.

Tendências em alimentação

Outra forte tendência que se consolidou é o consumo de produtos que trazem a experiência dos restaurantes para a conveniência da casa do consumidor. Pensando nisso, a Seara leva para a Gulfood, a nova linha de Empanados de Frango Tempurá Seara, que vêm acompanhados do exclusivo molho barbecue.

Além dos lançamentos, a Seara exibirá um portfólio diversificado, com mais de 120 produtos feitos em suas duas fábricas na região, que consideram a importância da cultura e culinária do Oriente Médio. São eles: hambúrgueres de frango e carne bovina, salsichas, almôndegas, entre outros produtos.

Linhas premium Friboi

Na feira, a Friboi, líder de exportação em carne bovina, destacará o seu portfólio voltado para atender as principais demandas do mercado e que reforçam a estratégia da marca em oferecer produtos para os diversos territórios de consumo – do “dia a dia” a “ocasiões especiais” e canal food service.

A Friboi apresentará as linhas premium 1953 Friboi e Black Friboi, que levam aos consumidores do MENA (Oriente Médio e Norte da África, na sigla em inglês), experiências de alto valor agregado.

Os produtos 1953 Friboi têm cortes bovinos provenientes de raças europeias, com maciez e suculência superiores. A Black Friboi, por sua vez, é resultado da melhor genética black angus dos Estados Unidos, garantindo um produto com alto nível de suculência e marmoreio (gordura entremeada na carne).

A Friboi também apresentará seu portfólio de marcas de alimentos preparados: Anglo, Exeter – referência no mercado africano – e Bordon, que tem atuação de grande relevância no mercado halal.

Nesta edição da Gulfood, a JBS terá um estande de 290 m² em que também apresentará portfólios de produtos de suas outras marcas, como Pilgrim's e Novaprom, e contará com a presença de representantes de diversas unidades e escritórios pelo mundo: além de Brasil e Estados Unidos, Canadá, China, Europa, África e Austrália.