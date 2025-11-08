De office-boy a CEO: ele fatura R$ 100 milhões vendendo óculos de R$ 50

Aos 15 anos, Tony Cozendey saiu da zona rural de Rondônia com uma mochila e um pedido ao pai: “me deixa tentar a vida na cidade”.

Duas décadas depois, o mesmo garoto que fazia bicos em uma fábrica de lajotas lidera o Instituto Visão Solidária (IVS), rede de franquias de óticas que combina lucro com impacto social — e que projeta faturar 230 milhões de reais em 2026.

O negócio nasceu da tentativa de resolver dois problemas de uma vez: o alto preço dos óculos no varejo e a dificuldade de acesso à saúde visual nas periferias.

Hoje, o IVS tem 214 lojas em 25 estados, fatura 100 milhões de reais por ano e já doou mais de mil óculos a crianças em vulnerabilidade. Nas vendas, tem óculos a partir de 49,90 reais.

“Em novembro completamos três anos no franchising e já estamos em 214 operações, sendo 22 lojas próprias. A meta é chegar a 250 unidades até o fim do ano”, diz Cozendey.

Como a ideia de empreender começou

Tony nasceu em Alta Floresta D’Oeste, interior de Rondônia. O pai tinha uma loja de roupas, mas o negócio quebrou. A família se mudou para a zona rural, sem energia elétrica.

Sem escola próxima com ensino médio, Tony perdeu um ano letivo. Aos 15 anos, decidiu tentar a sorte em Buritis, cidade vizinha. Ali, estudava de manhã e trabalhava à tarde em uma fábrica de lajotas de cimento. Quatro meses depois, surgiu uma vaga de office-boy em uma ótica.

“Foi meu primeiro contato com esse mundo — e eu nem imaginava que isso definiria meu futuro”, conta.

Nas horas vagas, ele aprendia a montar e consertar armações. Em poucos meses, virou vendedor. Aos 17, foi convidado para gerenciar uma nova loja no Acre.

O primeiro CNPJ aos 19 anos

Aos 19, Tony decidiu dar um salto maior. O dono de uma ótica local lhe ofereceu a compra do ponto. Sem dinheiro, ele arrendou o negócio e pagava o antigo dono com comissões.

“Assumi o risco e, seis meses depois, o ponto era meu”, diz.

Nascia a Óticas Mais, sua primeira empresa.

O negócio cresceu, mas o lucro não vinha. “Eu não sabia gerir”, diz. Foi então que conheceu uma indústria de lentes no Rio de Janeiro, a Clear Optical, e viu a chance de melhorar a margem.

Passou a distribuir lentes para laboratórios e óticas de Rondônia, Acre e Mato Grosso.

Mas a logística pesava. Em 2015, ele se mudou de vez para o Rio. E foi ali que nasceu a ideia do Instituto Visão Solidária.

Qual foi a ideia

“Eu pensava que, se conseguisse oferecer óculos de qualidade a preços acessíveis, teria uma grande oportunidade de prosperar e gerar impacto”, afirma.

O primeiro teste veio com um projeto itinerante: a Semana da Saúde Visual. Resultado: 400 óculos vendidos em poucos dias. A ação virou rotina.

Em 2016, o negócio já operava em três estados — Rondônia, Maranhão e Mato Grosso — com 2.000 óculos vendidos por mês, metade do preço praticado pelo mercado local.

“Uma funcionária sugeriu incluir ‘Instituto’ no nome. Depois, chegamos juntos ao ‘Visão Solidária’. Era exatamente o que o projeto representava”, diz o empresário.

A primeira loja física veio em 2018, no Mato Grosso, com um formato simples: sem balcão e com o cliente livre para experimentar. “Democratizar também é isso — deixar o cliente escolher”, afirma.

O salto para o franchising

O modelo de negócio chamou atenção. Em 2022, Tony lançou o sistema de franquias. Em um ano, vendeu 44 unidades. No ano seguinte, eram 120. Agora, em 2025, o IVS soma 214 lojas, com previsão de chegar a 250 até novembro.

“O avanço foi surpreendente. Fechamos 2024 com 50 milhões de reais de faturamento e vamos dobrar esse número neste ano”, afirma o fundador.

O IVS ocupa hoje a quinta posição entre as maiores redes ópticas do Brasil, com 35.000 óculos vendidos por mês.

Mas o crescimento rápido trouxe novos desafios: padronizar processos, garantir rentabilidade e fidelizar franqueados.

“Estamos investindo pesado em tecnologia e gestão para sustentar o ritmo”, diz Tony.

Lucro com propósito

Além das vendas, o IVS carrega um projeto social que virou parte central da estratégia: o Criança de Visão.

Lançado em 2023, o programa oferece consultas oftalmológicas e doa óculos a crianças em vulnerabilidade.

“Uma em cada três crianças que abandonam a escola tem dificuldade de aprendizado por causa da visão. Queremos mudar isso”, afirma Cozendey.

Desde o início, o projeto já impactou mais de 6 mil crianças. Para os próximos anos, a meta é atingir 100 mil e doar 20 mil óculos.

“Incentivamos cada franqueado a doar ao menos quatro óculos por mês. É assim que multiplicamos o impacto”, diz o CEO.

O próximo passo

Com o mercado óptico em expansão — que movimentou 16,4 bilhões de reais entre janeiro e julho de 2025, segundo a Abióptica —, Tony vê espaço para seguir crescendo.

“O consumidor quer preço justo, mas também propósito. Essa combinação é o que vai definir o futuro das marcas”, afirma.

O plano é abrir 400 unidades até 2026, reforçar a presença em cidades médias e pequenas e investir em personalização do atendimento.

“Meu objetivo é simples: vender óculos, mas entregar visão, autoestima e oportunidade para quem mais precisa”, conclui.