De Nova Lima para a Faria Lima: One Investimentos tem nova sede em SP

O primeiro escritório de investimentos a fazer a migração para o ecossistema do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), em novembro de 2018, o mineiro One Investimentos abre uma nova sede em São Paulo nesta quinta-feira, 25.

O endereço escolhido é uma laje de 600 metros quadrados num dos endereços mais disputados da avenida Faria Lima, coração financeiro da capital paulista: o FL 4300, entre as ruas Chilon e Elvira Ferraz.

É uma metragem três vezes superior a do escritório na Vila Olímpia onde a One operava desde a chegada a São Paulo, em 2019.

Quem é a One

É um ponto de virada na história do One, aberto em Nova Lima, município colado a Belo Horizonte, em 2016.

A ascensão do escritório foi meteórica. De um escritório pequeno, com meia dúzia de sócios e um patrimônio líquido de 100 milhões de reais dos clientes, o escritório chegou a uma captação de 1,1 bilhão de reais no fim de 2018.

Na ocasião, quando fez a migração para o BTG, o time estava no grupo dos 20 escritórios mais importantes da XP. Além da presença na capital mineira, o escritório tinha atuação em Brasília.

De lá para cá, a operação ficou mais parruda. Hoje são 5 bilhões de reais de 4.000 clientes sob assessoria.

Qual é o público-alvo

Com foco no cliente de alta renda e private, o tíquete médio é de 1 milhão de reais.

O valor é pelo menos 10% acima do usual antes da migração, diz o CEO e um dos fundadores, o economista mineiro André Rosa.

A expansão geográfica acelerou. Hoje são seis escritórios. O último deles foi inaugurado no Rio de Janeiro, em julho deste ano.

Além das cidades já citadas, a One tem unidades em Caxias do Sul e em Porto Alegre.

Onde estão os outros negócios da One

Já a sede de Nova Lima, em Minas Gerais, vai quase dobrar de tamanho, de 500 metros quadrados para 900 metros quadrados. O novo espaço deve ficar pronto até o fim do ano.

O negócio de assessoria de investimentos deu também margem para a abertura da One Wealth Management, uma gestora de recursos lançada em fevereiro deste ano.

Comandada pelo economista Pedro Henrique Vendramini, sócio da One e com passagem pela área de private banking do Santander, a gestora tem sede em São Paulo e começou com quatro profissionais — a ideia é chegar a sete até o fim do ano.

"O movimento do escritório cria, portanto, um ecossistema de operacionalização de uma holding e dá o pontapé inicial para o processo de expansão", diz Rosa.

VEJA TAMBÉM:

One Investimentos amplia carteira após trocar XP pelo BTG