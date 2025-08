De músico a empresário: como ex-artista movimenta 4 bilhões ao ano no setor de pagamentos

O carioca Marcelo Silva, fundador da Aditum, trocou os palcos de música pelos códigos da tecnologia.

O movimento de transição, no entanto, não foi apenas uma mudança de carreira; foi uma virada estratégica que resultou na criação de uma das empresas mais inovadoras no setor de pagamentos e soluções para o varejo no Brasil.

A Aditum surgiu com um propósito claro: simplificar a complexa operação do varejo, especialmente no que diz respeito à gestão de pagamentos, conciliando os múltiplos sistemas e fornecedores que sobrecarregam os comerciantes.

Da música à tecnologia

Marcelo Silva começou sua trajetória profissional no universo da música. Formado em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele tocou violão, estudou orquestração e gravou com artistas renomados, como a BBC de Londres.

As dificuldades financeiras no Brasil o levaram a um período de questionamento sobre sua carreira. “O cachê não cobria nem a Coca-Cola para cada músico”, relembra ele, referindo-se às dificuldades que enfrentou, mesmo em shows de alto nível.

A pressão financeira o fez partir para uma série de atividades empreendedoras, como dar aulas e vender produtos.

Foi nesse cenário de frustração que Marcelo teve o ponto de virada: ao ver uma reportagem sobre startups no metrô do Rio, percebeu que poderia mudar sua trajetória e entrar no mundo da tecnologia.

Começou a aprender programação por conta própria e, logo depois, ingressou no mercado como programador no site de buscas Cadê, no início dos anos 2000.

Ali, percebeu que, assim como na música, a tecnologia exigia uma profunda compreensão de padrões e dedicação para alcançar excelência.

O nascimento da Aditum

Em 2016, Marcelo entrou para a Stone Pagamentos, onde teve sua primeira experiência direta com o setor financeiro.

Na empresa, ele identificou a complexidade que o varejo enfrentava para integrar os múltiplos sistemas de pagamento — uma dor que ele logo decidiu resolver.

"Eu enxerguei que o varejo estava mal atendido. O que eles precisavam era de uma solução que integrasse tudo de forma simples e eficiente", explica.

Foi assim que, em 2018, nasceu a Aditum. A proposta inicial não foi resolver uma dor específica de mercado, mas criar uma plataforma omnichannel que unificasse os sistemas de pagamento.

A Aditum conectaria o ambiente físico (através dos terminais POS) ao e-commerce, criando uma solução única e integrada.

A empresa começou a desenvolver sua tecnologia com foco em tornar as operações financeiras mais simples para o varejo, oferecendo uma gestão completa, incluindo conciliação, antifraude e liquidação de marketplaces.

Os diferenciais

Hoje, a Aditum se destaca como a única plataforma no Brasil que conecta operações físicas e digitais do varejo de forma unificada.

A empresa oferece uma série de soluções para simplificar a vida do varejista, incluindo conciliação automatizada, antifraude próprio e a gestão de disputas.

“Nosso objetivo é melhorar a vida do varejo, simplificando a complexidade dos bastidores e entregando uma solução mais acessível”, afirma Marcelo.

Com tecnologia 100% desenvolvida no Brasil, a Aditum também se diferencia pela facilidade de integração e pelo suporte especializado.

Em um mercado saturado de soluções internacionais, a empresa consegue entregar uma plataforma local, adaptada às necessidades específicas dos comerciantes brasileiros.

Além disso, a empresa se destaca por sua escalabilidade. Com apenas 35 funcionários, a Aditum processa mais de 4 bilhões de reais em volume de transações, com mais de 1.300 transações por segundo.

Os números da Aditum

A Aditum já atende mais de 1,3 milhão de clientes indiretamente, através de parcerias white label com grandes empresas como PicPay e SafraPay.

Com um modelo de licenciamento e cobrança por transação, a empresa tem mostrado um crescimento rápido e consistente. Seu TPV (Total Payment Volume) ultrapassa os 4 bilhões de reais.

“O modelo da Aditum é simples, mas eficiente. Nós tiramos a complexidade do varejo e damos a ele uma ferramenta que une tudo em um só lugar. E com isso, ele consegue reduzir custos e melhorar a gestão financeira”, diz.

Além disso, a Aditum está investindo em inteligência artificial (IA) para aprimorar as soluções.

A empresa já utiliza IA há mais de quatro anos e está implementando um "concierge de IA" para ajudar os varejistas a entenderem suas contas, fazer projeções financeiras e otimizar seus processos de gestão.

Os planos para o futuro

Com planos de expandir suas operações e aumentar ainda mais sua presença no varejo, a Aditum está traçando um futuro voltado para a transformação digital do setor.

O empreendedor acredita que os varejistas precisam de mais do que soluções tecnológicas; eles precisam de um parceiro que entenda suas dores e simplifique suas operações.

“Percebemos que os varejistas estão sendo mal atendidos, principalmente pelas integrações caras e pela falta de soluções customizadas para o Brasil. A Aditum vem para resolver isso”, diz.

Além do foco em IA, a Aditum também está investindo na expansão de seus serviços para o varejo direto, e não mais apenas para fintechs e adquirentes.