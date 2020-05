De maquininha à rede social e plataforma de saúde: novas apostas da Stone

A adquirente Stone está indo muito além das maquininhas de cartão de crédito. A companhia anunciou na terça-feira, 26, que comprou a startup Vitta, plataforma de saúde que faz agendamento de consultas e atendimentos a distância, e adquiriu 50% da participação da MLabs, empresa de marketing e redes sociais. A Stone também investiu na Delivery Much e na MVarandas. Os valores não foram divulgados.

A ideia por trás da transação com a Vitta – que ainda está sujeita à aprovação da Agência Nacional de Saúde – tem a ver com a capilaridade da Stone e com a necessidade de seus clientes. Hoje, a adquirente tem uma base de clientes ativos de mais de 530.000 microempreendedores e oferece a eles serviço de telemedicina da Vitta que funciona 24 horas por dia, sete dias na semana. “Muitos de nossos clientes não possuem planos de saúde satisfatórios nem para suas famílias nem para seus funcionários. Acreditamos que a Vitta criou um modelo de negócios inovador no mercado de tecnologia da saúde que combina melhores termos de negociação com o atendimento ao cliente com base em telemedicina e suporte ao WhatsApp”, explica a Stone, em seu demonstrativo de resultados.