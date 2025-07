De lavador de pratos a CEO da empresa mais valiosa do mundo: como Jensen Huang virou ícone na China

Por trás da empresa mais valiosa do mundo, a Nvidia (NVDA), está o CEO Jensen Huang. Aos 62 anos, Huang se transformou em uma das personalidades mais influentes da tecnologia global, especialmente após a revolução da inteligência artificial (IA) promovida pela empresa e pelo alcance dos US$ 4 trilhões em valor de mercado. Menos de três anos atrás, Huang era um nome desconhecido para o grande público. Hoje, com a ascensão meteórica da empresa no desenvolvimento de chips essenciais para IA, o bilionário se tornou um verdadeiro ícone do setor.

Suas aparições públicas, que se tornaram eventos grandiosos, atraem multidões e já lotaram auditórios com até 10 mil pessoas. A popularidade de Huang foi novamente comprovada em sua visita recente à China, em julho deste ano, onde foi recebido com entusiasmo por fãs e autoridades.

Além do sucesso empresarial, Huang também tem se destacado no cenário diplomático. Recentemente, ele desempenhou um papel importante ao convencer o presidente dos EUA, Donald Trump, a suspender restrições de exportação de chips para a China, uma jogada estratégica que fortaleceu a disputa pelo trono em inteligência artificial entre as duas potências.

De lavador de pratos à elite bilionária da tecnologia

Nascido em Tainan, Taiwan, em 1963, Huang migrou ainda criança para os Estados Unidos. Lá, teve uma trajetória marcada por superação e destaque acadêmico, pulando duas séries escolares e concluindo o ensino médio aos 16 anos. Trabalhou como lavador de pratos em um restaurante americano, emprego que ele costuma citar como essencial para moldar sua disciplina.

Em 1993, aos 30 anos, Huang fundou a Nvidia junto com Chris Malachowsky e Curtis Priem. A empresa nasceu com o foco em processadores gráficos voltados ao universo dos games, mas se tornou referência em computação de alto desempenho e aplicações de IA, como machine learning, data centers e veículos autônomos.

Huang formou-se em engenharia elétrica pela Oregon State University e fez mestrado em Stanford, onde aprofundou seus conhecimentos em chips e gráficos computacionais. Trabalhou em empresas como LSI Logic e AMD antes de empreender com a Nvidia.

A estratégia da empresa, que sempre focou em inovação e antecipação de tendências tecnológicas, se mostrou certeira com o crescimento explosivo da demanda por processamento gráfico — e mais recentemente, por chips especializados em IA.