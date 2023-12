De jantares a beach tennis: o empreendedor que fez do “networking” um negócio de milhões

"Primeiro se faz amigos, depois se faz negócios". O empreendedor Gabriel Khawali fez de sua rede de relacionamentos um negócio promissor nos último dois anos.

Ele é fundador da startup Tentei Voar, que antecipava indenizações de viagens canceladas, vendida em 2020 a um fundo de investimentos. Logo depois da pandemia, começou a organizar jantares para amigos do mercado. Os eventos foram crescendo a ponto de reunir dezenas de pessoas, dando origem à Resenha do Gab, um evento mensal de "networking".

Os encontros, realizados em locais com o hotel Sheraton, na zona sul de São Paulo, ficaram conhecidos entre empreendedores e executivos na casa dos 30 anos, com ambição de crescer e de encontrar possíveis clientes, sócios e investidores. Viraram uma versão mais descontraída dos eventos que grupos como Lide e Esfera fazem para a elite do capitalismo nacional.

Em cada jantar, de algumas dezenas a duas centenas de convidados e um ou dois "speakers" falando de sua experiência empreendedora. Entre eles, Rodolfo Medina (Rock in Rio), Augusto Lins (Stone), Paulo Correa (C&A), além da atriz Flávia Alessandra e o lutador Charles do Bronx. Bartenders preparam drinques, garçons servem vinho e cerveja. E jovens de sneakers brancos, camisetas pretas bem cortadas e vestidos coloridos conversam sobre a próxima viagem a fazer, o próximo livro a ser lido, a próxima prática de gestão imperdível.

"Numa época de hiperconectividade, é difícil conseguir atenção. Acreditamos que a partir de momentos leves nascem relações profundas", diz Khawali. Segundo ele, o segredo é uma "engenharia social" bem pensada, que coloca nos mesmos eventos pessoas com grande potencial de integração.

O negócio

De uma série de jantares, a Resenha do Gab cresceu em 2023 para virar a Resenha Holding, um grupo com uma leva crescente de negócios. Um deles é uma comunidade com sócios que pagam cerca de R$ 40 mil para ter acesso e conexão. A holding também organiza ligas de tênis, de beach tênis e de poker. "Somos um negócio de fomento de comunidades", diz o empreendedor. "Uma acaba dando origem às outras".

Com os negócios atuais -- eventos, ligas e comunidade -- a empresa prevê crescer 4 vezes e chegar a 12 milhões de reais de faturamento em 2024. Mas Khawali planeja acelerar ainda mais a expansão com novos negócios.

Para começar, vai lançar uma plataforma proprietária para expandir a experiência das conexões do evento para o mundo digital, um passo seguinte ao tradicional grupo de WhatsApp. A holding também comprou um antigo hotel, no interior de São Paulo, e vai inaugurar um espaço com 18 quartos, coworking, salas de reunião e de eventos.

Em Campos do Jordão, vai começar a ser construído um outro empreendimento: um condomínio multipropriedade com 14 casas, que serão vendidas em até 12 cotas. "Estará disponível apenas para nossa rede de contatos", diz Khawali. A valor geral de vendas deve chegar a 90 milhões de reais, segundo o empreendedor.

Além da Resenha Holding, ele é sócio de uma startup focada em infoprodutos, a Entrega Digital, e está para lançar um terceiro negócio, uma plataforma de conteúdo para empreendedores. Todos eles tendo como sócios, parceiros e clientes sua extensa rede de contatos. No dia-a-dia de Gabriel Khawali, amigos viram negócios – nessa ordem.