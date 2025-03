De influencer a empresária: a curitibana que criou um império de R$ 266 milhões

Aos 26 anos, a curitibana Franciny Ehlke já pode ser considerada um fenômeno do universo digital. Em meio a gigantes do setor, a Fran by Franciny Ehlke, empresa criada pela jovem em 2021, liderou o ranking das marcas que conquistaram mais espaço e relevância no mercado online de beleza entre consumidores e fãs de maquiagem, segundo pesquisa realizada pela Mintoiro, empresa de pesquisas especializada em análises da área. O levantamento, divulgado em dezembro de 2024, considerou critérios como número de seguidores, taxa de engajamento e crescimento nas redes sociais.

Com 17,3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 11 milhões no YouTube, Franciny construiu um império que une engajamento, inovação e olhar estratégico. No ano passado, cerca de 700 mil produtos foram vendidos, representando mais de R$ 266 milhões em vendas. Além disso, cinco de seus itens ficaram entre os top 10 do segmento de maquiagem nacional.

Atualmente, os produtos podem ser encontrados no e-commerce da marca e em lojas como Renner, Sephora, C&A e Riachuelo.

Para 2025, a expectativa do negócio é alcançar aproximadamente R$ 400 milhões em vendas. Outro plano é o lançamento de uma linha no segmento de saúde, previsto para maio. "Gosto de me desafiar e criar negócios que tenham propósito e longevidade", afirma.

À EXAME, a empresária e influenciadora conta como chegou ao patamar atual.

Um meio para superar a timidez

A jornada de Franciny no mundo da beleza começou ainda na adolescência, aos 15 anos, quando descobriu na internet um espaço para expressar-se livremente e lidar melhor com a timidez. “Os vídeos começaram a chamar a atenção de meninas que se identificavam com a minha personalidade. Ver como esses conteúdos elevavam a minha autoestima – e a de quem me seguia – fez com que falar de beleza se tornasse meu propósito", conta.

Franciny conciliava a produção de vídeos com os estudos e, como gostava de criar, produzir e filmar, cogitava cursar fotografia ou cinema. Na época, pouco se falava sobre a profissão de influenciador digital. “Quando iniciei o canal, achava que só poderia ganhar algo por meio de permutas. Apenas dois anos depois, quando percebi que a viralização dos meus vídeos gerava monetização no Youtube e as empresas passaram a solicitar orçamentos, vi que havia espaço para seguir carreira na área”, diz.

O insight que levou à virada de influencer a empreendedora surgiu após atuar com várias companhias de maquiagem e identificar que havia uma lacuna no segmento nacional de cosméticos: a necessidade de produtos de alta qualidade com preços acessíveis.

Nesse processo, ela recebeu um convite da Flávia Montebeller, fundadora e CEO da MBOOM, especializada em desenvolver marcas de cosméticos assinadas por famosas, para o desenvolvimento da “Fran”.

A transição de carreira e os desafios iniciais

Com a parceria estabelecida, a parte burocrática e a seleção das melhores fábricas e fornecedores estavam alinhadas. Franciny apostou, então, em se aperfeiçoar para construir autoridade na área e manter-se atualizada sobre as principais tendências e inovações. Para isso, fez um curso de maquiagem profissional na Make Up For Ever, em Paris.

A capacitação foi essencial para os próximos passos do negócio, pois proporcionou aprendizados práticos sobre make e rendeu conteúdos de alto engajamento nas redes sociais. “Além do conhecimento técnico, foi um ótimo storytelling para o lançamento da minha marca, evitando que parecesse algo criado do nada”, diz.

A transição de carreira, no entanto, não foi simples. Se construir uma audiência fiel na internet, em meio à alta competitividade do segmento, exigiu consistência e olhar atento às métricas, no empreendedorismo o desafio foi transformar influência em negócio.

“Ter visibilidade não significa, automaticamente, saber gerenciar uma empresa”, explica. Além de buscar conhecimento em temas como planejamento financeiro, gestão de equipe, logística e branding, a empresária montou um time qualificado e aprendeu a delegar funções. “Empreender exige decisões estratégicas e capacidade de se reinventar, pois o mercado muda o tempo todo. Erro e aprendizado caminham juntos”.

Os segredos para se diferenciar

Em meio a um setor extremamente disputado como o da beleza, a empresária destaca alguns pontos fundamentais para se destacar. A autenticidade é um deles. “As pessoas não se conectam apenas com produtos, mas com histórias reais. Compartilhar experiências, obstáculos e bastidores cria um vínculo mais profundo”, enfatiza.

Além disso, ela reforça a importância da qualidade dos produtos e do profissionalismo. Para Franciny, cada detalhe deve ser tratado com rigor e seriedade – desde a produção de conteúdo até o relacionamento com parceiros. “Não basta apenas ter números altos, é essencial possuir um posicionamento sólido e uma comunidade engajada”, explica.

Nesse sentido, olhar as tendências está na lista de prioridades. “É fundamental testar novos formatos, entender o que o público está consumindo e adaptar isso à sua identidade. Se um formato novo surge, a ideia não deve ser copiá-lo e, sim, entender como isso pode ser usado dentro da sua estratégia para se diferenciar”.

E deixa um conselho: “Comece, mesmo que com algo pequeno, e vá ajustando e crescendo aos poucos. Nenhum negócio nasce perfeito. O importante é ter resiliência para aprender com as dificuldades e erros, e ajustar a rota quando necessário”, finaliza Franciny.