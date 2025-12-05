De hobby na cozinha a marca milionária: o azeite artesanal que virou negócio explosivo nos EUA

Mariana Carrizosa e Sebastián Jaramillo não planejavam empreender. Mas a mudança de Bogotá, na Colômbia, para Austin, no Texas, e o hábito de criar azeites artesanais com sabores marcantes para amigos acabaram evoluindo, quase sem querer, para um negócio real. Em 2024, o casal fundou a Fiera Flavors, marca de azeites infusionados que começou como um side hustle e, hoje, está prestes a atingir US$ 15 mil em receita mensal.

O crescimento constante do negócio, que já projeta dobrar sua receita em 2026, mostra como pequenas operações, quando bem administradas, podem encontrar espaço em mercados competitivos. No centro dessa trajetória está a aplicação prática de conceitos de finanças corporativas: controle de custos, planejamento de crescimento, modelagem de canais de venda e uso eficiente de recursos. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

Uma ideia simples, com ingredientes de negócio sólido

A Fiera Flavors surgiu da vontade de compartilhar sabores únicos com amigos e familiares. O que começou como um presente caseiro logo despertou o interesse de consumidores fora do círculo pessoal. A demanda cresceu, e o casal percebeu que havia mercado, e potencial.

Instalados em Austin, Carrizosa e Jaramillo estruturaram a produção com foco na qualidade, identidade visual forte e apelo artesanal. A entrada em pontos de venda locais e o uso estratégico de mídias sociais ampliaram o alcance da marca, que hoje atrai clientes de todo o país.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Esse tipo de crescimento controlado, sem investimentos vultosos nem dependência de grandes aportes, é uma aula sobre como aplicar conceitos de finanças corporativas desde a fundação: construir caixa, reinvestir em operações e escalar com segurança.

Branding e produto: duas frentes que caminham juntas

Para Mariana e Sebastián, tão importante quanto a qualidade do produto é a percepção de valor. A Fiera Flavors aposta em embalagens elegantes, nomes instigantes para os sabores e uma presença online coesa. O branding da marca é parte do ativo — e uma estratégia que gera diferencial competitivo.

Investir em construção de marca é, para empresas de todos os tamanhos, uma decisão financeira também. No longo prazo, marcas bem posicionadas exigem menos esforço promocional para vender, sustentam preços maiores e criam valor intangível para eventuais rodadas de investimento ou processos de aquisição.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Um exemplo de como a estrutura certa pode transformar paixão em negócio

Para profissionais de finanças corporativas, a jornada de Mariana Carrizosa e Sebastián Jaramillo oferece lições valiosas. Mostra que não basta ter um produto interessante: é preciso compreender os números por trás da operação, controlar os custos e manter os olhos nas metas de receita e margem.

A Fiera Flavors mostra que com gestão, foco e planejamento, é possível transformar um hobby em uma marca sólida — e, quem sabe, em um case de sucesso internacional. À medida que o negócio cresce, cresce também a complexidade de suas decisões financeiras, abrindo espaço para a profissionalização ainda maior das finanças internas e, possivelmente, para a captação de investimentos externos.

O que começou como um azeite artesanal compartilhado entre amigos se transforma, agora, em uma operação com potencial de mercado — sustentada por sabor, estratégia e inteligência financeira.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS