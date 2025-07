De faxineira a CEO bilionária: a ascensão de Patty Arvielo no mercado de hipotecas

Patty Arvielo, hoje co-fundadora e co-CEO da New American Funding (NAF), protagoniza uma das trajetórias mais notáveis do setor financeiro americano.

De filha de imigrante mexicana e faxineira em uma imobiliária na Califórnia, ela ascendeu ao topo de uma das maiores companhias privadas de hipotecas dos Estados Unidos.

As informações são da Inc .

Gestão sustentável, diversidade e crescimento orgânico

Aos 60 anos, Arvielo lidera uma equipe de 4.800 colaboradores distribuídos em mais de 280 agências pelo país.

E mais do que o tamanho da operação, impressiona o modelo de gestão que desenvolveu: a NAF nunca recebeu investimento externo e reinveste cerca de 95% dos lucros.

Essa estratégia de crescimento orgânico foi essencial para enfrentar os altos e baixos do mercado hipotecário, especialmente durante as turbulências recentes com o aumento das taxas de juros.

Arvielo nunca cursou universidade. Sua formação foi prática, moldada por vivência de mercado e percepção de oportunidades.

Um exemplo foi nos anos 1990, ao identificar o potencial do mercado latino em Santa Ana, na Califórnia. Fluente em espanhol, passou a atender diretamente esse público, promovendo inclusão financeira e fidelização de clientes.

Em 2013, ela criou o programa Latino Focus, voltado à contratação de profissionais bilíngues e à ampliação do crédito entre hispano-americanos.

Em 2016, ao ser questionada sobre a ausência de foco no público negro, assumiu o compromisso de mudança. O resultado veio: hoje, 12,4% das hipotecas da NAF são destinadas a clientes negros, frente aos 3% anteriores.

Diversificação e legado empresarial

Na área de serviços financeiros, a diversificação de receita é outro pilar essencial.

Para compensar a queda em novos financiamentos, Arvielo intensificou o foco em servicing: administração das hipotecas após a contratação.

A NAF mantém hoje mais de US$ 70 bilhões em ativos sob gestão nesse segmento. Essa receita recorrente contribui para a sustentabilidade mesmo em ciclos de baixa.

Sua atuação vai além da gestão direta. Arvielo é mentora de centenas de profissionais, muitos dos quais ingressam em seus cursos gratuitos nas redes sociais, como o Thrive & Lead.

Em um setor ainda dominado por homens, especialmente nos EUA, Patty Arvielo é um exemplo de liderança feminina e diversidade Ao apostar na reinversão dos lucros, na sustentabilidade financeira e na inclusão de minorias, ela mostra que não há atalhos para o topo, mas há caminhos possíveis.

