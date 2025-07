De Elon Musk a Jensen Huang: os bilionários estrangeiros que ficaram ricos nos Estados Unidos

Elon Musk não é o único imigrante bilionário nos Estados Unidos. Inclusive, ele é apena um nome entre os 125 mais ricos de origem estrangeira. Segundo a lista atualizada da Forbes, o número de imigrantes que já ultrapassaram a casa dos bilhões aumentou mais de um terço em relação ao levantamento feito em 2022, quando a lista contava com 92 nomes.

O bilionário Steven Udvar-Hazy, 79 anos, saiu da Hungria para Nova York quando criança e era responsável por empacotar caixas em um depósito em Manhattan por 30 centavos por hora, aos 14 anos. Mais tarde, ele criou a indústria de leasing de aeronaves.

“Quando você vive em um país oprimido e totalitário, como eu vivi, e não tem dinheiro, não há sentido de futuro ou esperança de que a vida melhore. Você começa a se perguntar se ainda existe alguma esperança”, disse ele à Forbes.

Esses imigrantes vêm de 41 países e representam 14% das quase 900 fortunas bilionárias dos EUA. Juntos, eles acumulam um patrimônio recorde de US$ 1,3 trilhão — o equivalente a 18% da riqueza bilionária total nos EUA, estimada em US$ 7,2 trilhões.

A Índia lidera a lista de 2025 com 12 bilionários no país, seguido de Israel e Taiwan — empatados em 2º lugar com 11 nomes.

Posição País / Território Bilionários imigrantes (2025) Bilionários imigrantes (2022) Variação 1 Índia 12 7 +5 2 (empate) Israel 11 10 +1 2 (empate) Taiwan 11 4 +7 4 Canadá 9 8 +1 5 China 8 7 +1 6 (empate) Alemanha 6 6 0 6 (empate) Irã 6 2 +4 8 França 5 5 0 9 (empate) Hungria 4 4 0 9 (empate) Ucrânia 4 3 +1

Ao contrário da estatística norte-americana, que prevê que mais de um quarto dos bilionários nascidos dos EUA herdaram suas fortunas, a Forbes revela que 93% dos bilionários imigrantes construíram do zero seus impérios. 53 nomes estão relacionados à tecnologia, enquanto outros 28 ficaram com o setor de finanças.

Noubar Afeyan, 62 anos, chegou aos EUA para estudar. Ele fugiu da guerra civil libanesa com a família para Montreal em 1975 e, em 1987, concluiu o doutorado em engenharia bioquímica no MIT. É cofundador da Moderna, fabricante de vacinas contra a Covid-19.

“A mentalidade do imigrante é: ‘não me é garantido nada, não sou dono de nada por nascimento, preciso conquistar o que tenho e trabalhar para melhorar’”, reflete Afeyan.

Confira os 30 primeiros nomes do ranking