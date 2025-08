De dormir no chão a andar 'sem roupas': os hábitos mais estranhos de grandes líderes

Alguns dos líderes mais influentes e bem-sucedidos do mundo se destacam não apenas por suas habilidades empresariais, mas também por seus hábitos pessoais inusitados.

Seja na maneira de administrar o tempo, priorizar a saúde, ou até mesmo em suas rotinas diárias, essas figuras públicas demonstram que os hábitos mais excêntricos podem ter um impacto direto no sucesso de suas carreiras.

Executivos como Mark Zuckerberg se destacam por suas habilidades de negociação e busca por inovação, mas mantêm estilos de vida foram do comum que os ajudam a alcançar seus objetivos profissionais. Enquanto outros se tornam conhecidos por suas táticas questionáveis. Independentemente do campo em que atuam, esses indivíduos chamam a atenção não apenas pelo pioneirismo, mas também por seus hábitos excêntricos.

A seguir, confira uma lista com os hábitos mais curiosos de 8 líderes que marcaram o cenário global com suas escolhas de vida e trabalho.

1 – Mark Zuckerberg: mesmo estilo de roupas todos os dias

O fundador e CEO da Meta mantém um uniforme constante: uma camiseta cinza e uma calça jeans. Zuckerberg afirma que essa escolha é uma maneira de evitar perder tempo ou energia decidindo o que vestir. “Tenho o privilégio de acordar todos os dias e ajudar a servir mais de um bilhão de pessoas”, declarou em uma entrevista. “Sinto que não estou cumprindo bem meu papel se gastar energia com coisas triviais ou desnecessárias.”

2 – Jack Dorsey: saúde mental e física como prioridade

Para administrar suas longas jornadas de trabalho, o ex-CEO do Twitter iniciou uma rotina matinal que começa às 5h com meditação, seguida de um treino de sete minutos. “Busco estabelecer rotinas consistentes", afirma o homem que pode ser descrito em menos de 140 caracteres. "É a mesma coisa todos os dias."

3 – Richard Branson: kitesurf logo pela manhã

O fundador do grupo Virgin compartilhou uma história curiosa sobre um fotógrafo e sua namorada, que pediram para fazer kitesurf com ele. “Eu disse que sim, mas ele me perguntou se a moça estaria nua. Foi uma pergunta curiosa”, contou Branson à revista Forbes sobre a experiência em uma ilha na qual se encontrava.

4 – Anna Wintour: camaleoa

Embora a icônica editora da Vogue seja reservada em entrevistas, ela se sente à vontade para expressar suas opiniões em outros contextos. “Não se pode ser tão tímido a ponto de não conseguir olhar as pessoas nos olhos. É preciso ter confiança no que se acredita”, afirmou.

6 – Benjamin Franklin: andar pelado

Um dos maiores pensadores da história americana, Franklin acreditava nos benefícios de seus "banhos de ar". Ele costumava abrir a janela, ficar nu e, assim, aproveitar os benefícios do fluxo de ar, acreditando que isso proporcionava efeitos curativos.

5 – Russell Simmons: técnicas de relaxamento fora do comum

O magnata da música é adepto da crioterapia, uma terapia na qual o corpo é exposto a baixíssimas temperaturas. “Ela ajuda a reduzir inflamações e fadiga, além de promover o rejuvenescimento celular e o aumento do metabolismo. Já faço isso há mais de um ano", explicou Simmons.

6 – Jeff Bezos: segredo para o melhor sono

O CEO da Amazon descobriu que o descanso adequado é essencial para seu bem-estar. “Durmo oito horas por noite e isso me faz sentir muito melhor durante o dia”, disse Bezos em entrevista ao Wall Street Journal.

7 – Jack Ma: ajuda apenas para alguns

Viver sob um regime comunista apresenta desafios, mas Jack Ma, o homem mais rico da China, encontrou uma maneira de contornar um obstáculo. Quando oficiais do governo pediram ajuda ao seu site de e-commerce, Alibaba, para resolver um problema com a venda de ingressos durante o festival da primavera, Ma e sua equipe resolveram a situação sem cobrar nada, o que garantiu que o governo deixasse sua empresa em paz.

8 - Elon Musk: dormir no chão e nada de banhos

O CEO da Tesla e da SpaceX tem alguns hábitos bizarros, como dormir no chão do escritório e trabalhar por jornadas extremas que, por vezes, passaram de 100 horas semanais. Esse costume foi revelado em uma biografia, em 2023.

Segundo o biógrafo e jornalista Walter Isaacson, Musk tinha o costume de dormir na sede de suas empresas,desde 1995. Na época, ele estava criando o seu primeiro empreendimento, com o irmão Kimbal Musk - "Zip2".

Por outro lado, o magnata também apresentava outro comportamento incomum: rejeição aos banhos. Um dos primeiros funcionários de Elon Musk na "Zip2", Jim Ambras, já relatou que o empresário nem tinha travesseiro, muito menos saco de dormir: "De vez em quando, se tivéssemos uma reunião com um cliente pela manhã, eu tinha que dizer a ele para ir para casa tomar banho", disse.