De cooktop invisível a gaveta aquecida: as novidades do Grupo Elettromec na Revestir 2026

Considerada a principal feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, a Expo Revestir 2026 abre o calendário de negócios da construção e do design de interiores no Brasil. A edição de 2026 acontece de 9 a 13 de março, no São Paulo Expo, reunindo empresas, arquitetos, designers e especialistas em torno das principais tendências do setor.

Com estande de 300 metros quadrados, o Grupo Elettromec leva ao evento uma série de lançamentos voltados ao segmento de cozinhas premium. Fundada em 1997, a companhia reúne as marcas Elettromec e Invita e distribui no Brasil produtos das italianas Falmec e Fulgor Milano, além da norte-americana Viking. A proposta é apresentar soluções que combinam tecnologia embarcada e integração estética aos projetos contemporâneos de cozinha.

“A Revestir é um ponto de encontro fundamental para o nosso ecossistema. É onde conseguimos estar frente a frente com arquitetos, designers, especificadores e parceiros estratégicos que influenciam diretamente a decisão de compra no segmento de alto padrão”, afirma Diamantino Netto, CEO do Grupo Elettromec.

Segundo o executivo, o evento também funciona como uma plataforma de relacionamento e de construção de marca. “Nosso portfólio, que une tecnologia, performance e sofisticação, dialoga diretamente com esse público que busca soluções integradas e diferenciadas para seus projetos”, diz.

Design e funcionalidade integrados

Entre os destaques apresentados está a Brera, da Falmec, solução que integra coifa e cooktop em um único elemento instalado na bancada. O equipamento se apresenta como uma superfície contínua, na qual as zonas de cocção e de aspiração são delimitadas por uma abertura discreta. Durante o uso, um sistema de flap motorizado se abre automaticamente para captar vapores gerados nas quatro áreas de cozimento.

A Elettromec também apresenta a nova linha Black Matte, composta por coifa, cooktop, forno, micro-ondas, dispenser de água e gaveta aquecida. O acabamento fosco foi desenvolvido para atender à tendência de cozinhas em tons escuros. Um dos destaques da linha é o forno com sistema híbrido de controle, que combina comandos touch e painel TFT para navegação digital.

Complementando o portfólio apresentado na feira, a marca destaca ainda três produtos do catálogo: o cooktop invisível, associado à tendência de superfícies limpas e integração total ao projeto; o dispenser de água gaseificada, voltado à conveniência no uso cotidiano; e o refrigerador inox French Door de 770 litros, apresentado pela marca como o modelo de maior litragem da categoria, com ice maker automático integrado e dispenser interno de água.

Soluções para projetos de alto padrão

A Invita leva à feira o refrigerador Multidoor 522 litros, disponível nas versões Black e Inox. O modelo possui instalação slot-in, que permite encaixe alinhado ao nicho do mobiliário, sem folgas laterais. O equipamento conta com quatro portas, painel digital touch, controle de temperatura por zonas e funções de resfriamento e congelamento rápidos.

Já a Fulgor Milano apresenta soluções das linhas Sofia Professional e Plano. Entre os produtos exibidos está a máquina de café built-in, projetada para instalação integrada ao mobiliário. O equipamento permite selecionar diferentes tipos de preparo de café e chá por meio de painel touch com display digital.

Completando o portfólio exposto na feira, a Viking lança duas novas coifas da Série 5, nos tamanhos 48 e 60 polegadas. Os modelos contam com sistema de sucção voltado à remoção de fumaça e odores, iluminação LED retroiluminada e sensor de calor que ativa automaticamente a potência máxima em situações de alta temperatura.

Com mais de duas décadas de trajetória, a Expo Revestir consolidou-se como um dos principais encontros do setor de revestimentos, arquitetura e design de interiores na América Latina. Para o Grupo Elettromec, a feira funciona como vitrine para apresentar inovações e fortalecer a presença da companhia no mercado brasileiro de eletrodomésticos de alto padrão, segmento que tem ampliado a demanda por soluções que integrem tecnologia, design e mobiliário.