De chave inteligente a estudo da Nasa: Nissan renova o Versa; veja preços

A Nissan renovou completamente o sedã Versa e espera brigar com Volkswagen Virtus, Toyota Yaris e até o Honda City em um dos segmentos mais tradicionais do mercado. A aposta da montadora japonesa é oferecer inúmeras tecnologias embarcadas e um visual renovado para ganhar espaço.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy.

“A Nissan tem uma grande tradição em sedãs. É claro que vamos brigar pela liderança do segmento”, afirma Tiago Castro, diretor sênior de marketing e vendas da montadora no Brasil.

O novo modelo chega com inúmeros itens de tecnologias ainda pouco disseminados entre os carros do mercado brasileiro. Um deles é a chave inteligente, que dá a partida ainda no bolso do motorista.

Outra novidade é o acabamento dos bancos com tecnologia “gravidade zero”: desenvolvido com base em estudos da Nasa, promete posição mais confortável na direção, melhorando a dirigibilidade do automóvel e menos fadiga principalmente em longos percursos.

Além disso, a montadora promete itens que não são oferecidos em modelos de entrada das categorias de sedãs, como o alerta de colisão frontal, cujo assistente avisa sobre perigos à frente e pode até frear o veículo caso o motorista não faça nada.

Novo Nissan Versa ganhou mais comprimento Novo Nissan Versa ganhou mais comprimento

O modelo também vem com alerta de ponto cego em todas as versões. “Este é o item mais desejado dos motoristas”, diz Castro.

Segundo o executivo, o novo Versa é o único do segmento que tem sistema de visão 360 graus, com alerta de colisão de ré.

Outra tecnologia que a marca acredita que será um diferencial é o alerta sonoro em caso de esquecimento de qualquer objeto no banco traseiro.

Preços

O novo sedã Versa virá em quatro versões. A de entrada (Sense), com câmbio manual, custa a partir de 72.990 reais; com câmbio CVT (automático) sai a partir de 77.990 reais. Nas versões Advance CVT custará a partir de 83.490 reais e na Exclusive CVT, topo de linha, sairá a partir de 92.990 reais.

A montadora trará, inicialmente, 7.000 unidades do modelo para ser comercializado até março de 2021, fim do ano fiscal do grupo. O foco, segundo a marca, será o varejo.

A pré-venda do novo Nissan Versa começa no final da tarde desta quarta-feira, somente na versão topo de linha.

Embora o segmento de sedãs pareça um nicho que vem perdendo espaço, a Nissan garante o contrário. “Fizamos uma pesquisa no Brasil e o desejo por sedãs continua forte. Cerca de 70% dos entrevistados na faixa dos millennials responderam que querem um sedã como próximo automóvel”, diz Castro.