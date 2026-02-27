Negócios

De barraquinha aos balanços milionários, a estratégia financeira dessa comediante

Parceria estratégica e posicionamento certeiro impulsionam marca ao varejo nacional

Chelsea Handler (Mike Windle/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 14h05.

Chelsea Handler transformou uma lembrança inusitada da infância em um movimento estratégico no competitivo mercado de bebidas alcoólicas.

A comediante e autora firmou parceria com a Owl's Brew para lançar sua própria vodka lemonade e conquistar espaço em grandes redes como a Whole Foods.

A história começa muito antes dos contratos e das negociações com o varejo. Aos 10 anos, em Martha's Vineyard, Handler vendia limonada com vodka para arrecadar dinheiro suficiente para comprar sua própria passagem aérea em primeira classe no verão seguinte.

A iniciativa precoce revelava mais do que irreverência. Indicava visão de oportunidade, compreensão de margem e senso de independência financeira.

“Sempre quis ser uma mulher de negócios”, afirmou à Entrepreneur. Desde jovem, pensava em como sair de Nova Jersey e construir sua própria trajetória.

A mentalidade empreendedora, aliada à construção de marca pessoal ao longo da carreira como autora best-seller e comediante, criou as bases para um novo movimento empresarial. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Parceria estratégica e alocação de capital reputacional

Anos depois de consolidar sua imagem no entretenimento, Handler decidiu estruturar sua própria marca de bebida alcoólica. O caminho escolhido não foi o da criação isolada, mas o da parceria estratégica. Ela se uniu à Owl's Brew, empresa de bebidas prontas para consumo fundada por Jennie Ripps e Maria Littlefield.

A decisão dialoga diretamente com princípios de finanças corporativas. Em vez de assumir integralmente os custos operacionais, produtivos e de distribuição, Handler associou seu capital reputacional à expertise produtiva e à estrutura já existente da Owl's Brew. Trata-se de uma estratégia de mitigação de risco e otimização de recursos.

Segundo Ripps, apenas 4% das mulheres no setor de bebidas alcoólicas ocupam cargos de alta direção. A conexão entre as fundadoras e Handler não foi apenas simbólica. A afinidade estratégica e o alinhamento de posicionamento fortaleceram a proposta de valor do produto.

A aproximação ocorreu após o lançamento do livro I’ll Have What She’s Having, no qual Handler relembra a história da barraquinha de limonada. A narrativa autêntica agregou valor intangível ao produto.

Littlefield afirmou que vincular essa história real à marca foi uma decisão natural, reforçando autenticidade e diferenciação em um mercado altamente competitivo.

Produto validado e estratégia de distribuição

O desenvolvimento da vodka lemonade envolveu dezenas de amostras apresentadas a Handler em um encontro em Nova York. O objetivo era chegar a um produto que refletisse exatamente o posicionamento desejado. Handler afirmou que queria algo suave, sem gosto residual estranho, e que representasse diversão com responsabilidade.

O lançamento ocorreu com três sabores, classic, pink e mint. A estratégia de distribuição combinou ativação de marca e presença em canais estratégicos. A bebida passou a ser vendida durante a turnê High and Mighty, criando integração entre entretenimento e consumo. Essa alavancagem do próprio público reduz custo de aquisição de clientes e amplia margem.

Além das vendas nos eventos, a Owl's Brew conquistou cerca de 200 pontos de venda na Whole Foods, segundo Littlefield. A presença na rede representa ganho de escala, aumento de previsibilidade de receita e fortalecimento de valuation da marca. Ripps também destacou o bom desempenho das vendas na Circle Line Ferry, em Nova York.

Casos de empresas que enfrentam dificuldades por falhas na gestão financeira são frequentes. De startups a grandes corporações, o desafio envolve manter controle rigoroso das finanças e tomar decisões estratégicas baseadas em dados. Essa responsabilidade não se limita à alta liderança. Profissionais de diferentes áreas que dominam fundamentos financeiros ampliam sua relevância e potencial de crescimento na carreira.

