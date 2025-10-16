Negócios

De ajudante de obra a um negócio de US$ 532 mi: 'Comecei a entender como negócios são fechados'

Tom Grogan lançou a Wingstop UK sem experiência em restaurantes — e vendeu o negócio por meio bilhão de dólares

Da Redação
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14h32.

Última atualização em 16 de outubro de 2025 às 14h33.

Tom Grogan ganhava cerca de US$ 5 por hora como ajudante de construção em Birmingham, Reino Unido, aos 16 anos. 

Aos 35, celebrou a venda da controladora da Wingstop UK por US$ 532 milhões, um dos maiores negócios do setor de restaurantes na Grã-Bretanha.

Um salto de nove anos que uniu timing, ousadia, habilidade em captação de recursos e leitura estratégica de mercado. 

As informações foram retiradas da matéria original publicada pela Fortune.

Mentoria e imersão no mundo dos negócios

O ponto de inflexão veio aos 18 anos, quando Grogan conheceu um incorporador imobiliário que, assim como ele, havia construído sua carreira sem diploma universitário.

Essa conexão o levou a um estágio na empresa de private equity do investidor James Caan, figura conhecida do programa Dragon's Den.

Lá, Grogan teve sua primeira imersão em estruturação de negócios, captação de recursos e pitch para investidores.

"Então comecei a entender como os negócios eram fechados", contou. “Estava cercado de empreendedores e isso me fez querer fazer algo mais da vida.”

A experiência em private equity e no mercado imobiliário o preparou para uma jornada ainda mais audaciosa de: entrar no setor de fast food, sem nenhum conhecimento prévio em operação de restaurantes, mas com domínio claro de números, planos de negócios e estratégias de investimento.

Um e-mail, 50 recusas e um sim de meio bilhão de dólares

A entrada no mercado de alimentação começou com uma aposta pouco convencional: Grogan descobriu a Wingstop — rede americana especializada em frango frito — em uma música do rapper Rick Ross, que é franqueado da marca nos EUA.

Curioso, Grogan procurou a empresa no Google e, sem nenhuma conexão prévia, enviou um e-mail para a sede no Texas. O conteúdo era direto,: eles queriam lançar a marca no Reino Unido.

Surpreendentemente, receberam uma resposta positiva, mas essa foi apenas a primeira barreira vencida.

Os meses seguintes envolveram dezenas de reuniões com investidores e quase 50 negativas até finalmente receberem o primeiro “sim”, o necessário para tirar a operação do papel.

“Se tivéssemos parado uma semana antes, não estaríamos aqui agora”, afirmou Grogan.

A cada recusa, ajustavam o pitch, refinavam projeções e fortaleciam o plano de negócios. Ao final, as principais objeções dos primeiros encontros já estavam superadas.

