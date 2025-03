DAS-MEI: prazo para pagamento do boleto vence hoje, 20; veja como emitir e quitar a guia

O prazo para pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI), a contribuição mensal obrigatória do Microempreendedor Individual (MEI), termina hoje, 20 de março. A cobrança é referente ao mês de fevereiro e já está ajustada ao valor do novo salário-mínimo, agora de R$ 1.518.

O DAS-MEI unifica os tributos (INSS, ICMS e ISS) em um boleto único, com um valor fixo que corresponde a 5% do salário-mínimo, acrescido de impostos específicos conforme a atividade do empreendedor. Mesmo quem não gerou receita no período precisa manter a contribuição em dia para evitar pendências.

Para se enquadrar como MEI, o empreendedor deve ter faturamento anual de até R$ 81.000 ou até R$ 251.600 para o transportador autônomo de cargas.

Com o reajuste do salário mínimo, o valor do DAS varia entre R$ 75,90, podendo chegar a R$ 81,90. O cálculo depende do tipo de atividade: a contribuição mensal do MEI inclui 5% do salário-mínimo para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Adicionalmente, há um acréscimo de R$ 1 para atividades sujeitas ao pagamento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e R$ 5 para atividades sujeitas ao ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

O MEI Caminhoneiro, categoria diferenciada, terá um recolhimento mensal entre R$ 182,16 e R$ 188,16, de acordo com a atividade e o tipo de transporte realizado.

Como emitir e pagar a guia DAS-MEI

Qualquer uma das formas descritas é segura e garante ao MEI estar com a sua obrigação em dia.

Passo a passo pelo app Meu Sebrae

Primeiro, você deve entrar na sua loja de aplicativos, App Store ou Play Store, e baixar o app Meu Sebrae. Com o app aberto, clique em criar conta; depois informe o seu CPF, seu nome, seu e-mail e sua data de nascimento. Para finalizar, escolha uma senha para acessar o aplicativo. Digite a senha mais uma vez para confirmar. Pronto, você estará cadastrado.

Na tela inicial do aplicativo, você deve clicar em “Serviços” e depois em “Serviços MEI”;

Em seguida, clique em “Pagamento de Contribuição Mensal” e em “Boleto de Pagamento”;

Depois, clique na opção “Cadastrar nova empresa” e, finalmente, informe o seu CNPJ.

Agora é só escolher o ano da contribuição e o mês vigente e baixar o boleto da DAS. De forma simples e rápida, você gerou a guia DAS-MEI. Agora é só salvar e escolher a maneira que mais lhe convier para efetuar o pagamento: pelo QR Code com Pix; imprimir o boleto e ir a uma lotérica ou agência bancária para pagar; com o código de barras, pagar pelo internet banking ou app de seu banco.

Passo a passo pelo app MEI da Receita Federal

Na loja de aplicativos, App Store ou Play Store, baixe o app MEI. Na tela inicial do aplicativo, inserir o CNPJ, escolher a opção “Emitir DAS”;

Selecione o ano e o mês para o qual você quer emitir a guia DAS; ela estará disponível e tem opção de exibir/salvar/compartilhar ou copiar o QR Code para pagar por meio de Pix.

Passo a passo para emissão da guia DAS-MEI pelo Portal do Empreendedor

Entre no Portal do Empreendedor na plataforma gov.br;

Clique na guia “Já Sou MEI”;

Depois em “Pagamento da Contribuição Mensal (DAS)”;

Em seguida em “Boleto de Pagamento”;

Preencha o CNPJ da sua empresa e clique em continuar;

Clique em “Emitir Guia de Pagamento (DAS)”;

Em “Informe o Ano-Calendário”, selecione o ano e clique em “OK”;

Selecione o(s) mês(es) do ano que você deseja gerar o(s) boleto(s);

Informe a data em que você deseja pagar o boleto e clique em “Apurar/Gerar DAS” (se for antes do vencimento ou se estiver vencido e deseja pagar no próprio dia da emissão não precisa preencher);

Aparecerá na tela a mensagem “Os documentos DAS foram gerados com sucesso!”

Clique em “Imprimir/Visualizar PDF”;

Após a visualização, você pode imprimir, salvar ou compartilhar a guia DAS ou pagar conforme uma das modalidades já explicadas acima.