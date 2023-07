Danoninho completa 50 anos: veja curiosidades e relembre algumas campanhas icônicas

O Brasil tem cinco gerações diferentes de pais e mães vivendo ao mesmo tempo. E certamente, quem tem entre 10 e 50 anos, já foi impactado por alguma campanha de Danoninho em algum momento da vida. Desde que o Danoninho foi criado, em 1973, a pequena porção de iogurte ganhou espaço na geladeira de boa parte dos consumidores brasileiros.

"São 50 anos evoluindo como marca e desenvolvendo produtos, ações e campanhas para ajudar aos pais no crescimento físico e emocional das crianças. Nosso maior objetivo é que pais e filhos sejam gigantes através da alimentação e das atitudes", diz Marcelo Bronze, diretor de Marketing da Danone.

Não à toa, Danoninho é ainda hoje um dos produtos mais vendidos pela Danone no Brasil, mercado que representa 20% das vendas da companhia francesa. Em 2023, Danoninho completa 50 anos e está presente na casa de mais de 15 milhões de brasileiros. Por ano, mais de 480 milhões de potinhos são comercializados no país.

Como é feito o Danoninho?

Danoninho não é um iogurte e sim, um petit suisse. Criado na França, o processo para fazer o produto é quase o mesmo que para fazer queijo fresco, mas com a adição das frutas no final do processo. Sendo assim, o Danoninho é na verdade um "queijinho".

Para a fabricação do Danoninho, o leite recebe um fermento especial vindo da Holanda, num processo que demora sete horas. Cada produto da Danone leva um fermento especialmente desenvolvido e patenteado. No Brasil, o produto é fabricado na fábrica da Danone em Poços de Caldas, interior de Minas Gerais.

Uma curiosidade: Danoninho está presente em 37 países, mas com nomes diferentes. Na França, por exemplo, Danoninho se chama Gervais.

A receita de Danoninho mudou?

De tempos em tempos, a receita de Danoninho passa por mudanças. A quantidade de açúcar, por exemplo, já foi reduzida algumas vezes em 50 anos, mas sempre mantendo o sabor tradicional.

A marca de petit suisses conta atualmente com 17 produtos no portfólio brasileiro, entre eles, o sabor tradicional de morango e de outras frutas, como maçã e banana, que variam em embalagens entre 80 e 720 gramas.

Campanhas icônicas de Danoninho (e os novos formatos)

Danoninho possui embalagens e campanhas que ficaram no imaginário brasileiro. Entre as suas campanhas mais emblemáticas, em 1989, lançou o jingle “me dá, me dá, me dá, me dá danoninho, danoninho já”, hit que acabou sendo um dos mais lembrados da história das marcas

Outro exemplo foi o Danoninho Ice, produto da marca que foi lançado pela primeira vez nos anos 1990 e que contava com uma pazinha no copinho para transformar o produto em sorvete no congelador.

Relançado com uma receita nova, hoje, no lugar do tradicional copinho com pazinha, o produto chega na versão “Danoninho para levar”, em uma espécie de bisnaga, formato que permite o consumo como item cremoso ou sorvete.

Em 2006, a marca criou o Danoninho Pronto Para Beber, versão líquida do produto disponibilizada em garrafinhas de 180g com os sabores morango, maçã e banana.

No final de 2022, a marca lançou o Danoninho 360g, dentro da categoria inovação, para um menor desembolso do consumidor.

"Atualmente, os produtos com sabores diferentes e novas embalagens representam 30% das vendas da marca", diz Bronze.

Dino, o mascote de Danoninho

A marca também tem um mascote que marcou diversas gerações. O Dino, que mora em um Iglu, casa feita com blocos de neve e foi criado no México nos anos 90. O mascote chegou ao Brasil em 2002 e desde então, passou por diversas mudanças, mas nunca deixou de estampar os rótulos da marca e das campanhas publicitárias.

O mascote vai estrelar a campanha de 50 anos da marca, que deve ser lançada nos próximos dias. A expectativa é realizar ativações de marca e promoções especiais nos próximos 12 meses.