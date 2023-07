Como a Danone usou a tecnologia para conectar o YoPRO ao público-alvo da bebida

O sucesso das vendas online, que ganharam um empurrão tremendo na pandemia, não tirou a força do varejo físico. No ano passado, os supermercados brasileiros registraram um faturamento bruto de R$ 695,7 bilhões, o que corresponde a um salto de 13,8% em relação a 2021.

Considerando o varejo como um todo no Brasil, 49,1% das receitas do ano passado ficaram com mercados, atacarejos e lojas de conveniência — são R$ 284,5 bilhões, sendo 99% desse montante em compras feitas em lojas físicas, apesar de os canais digitais influenciarem mais de 50% das vendas.

Para as marcas interessadas em se conectar com a maior quantidade possível de consumidores, levar em conta não só os grandes players do varejo físico como também os pequenos — que, estima-se, correspondem a 700 mil empreendimentos no país — pode fazer a diferença.

As iniciativas de trade marketing tradicionais, porém, costumam deixar esses players de fora, devido à excessiva granularidade dos pequenos, que, no entanto, oferecem oportunidades gigantescas para a indústria conquistar novos consumidores.

A HYPR, especializada na construção de projetos que combinam dados geoespaciais com um fluxo de conversão digital, ajudou na elaboração de uma solução sob medida para que a Danone criasse oportunidades de venda mais certeiras.

A startup e a agência VMLY&R foram procuradas pela multinacional para ajudar na divulgação do YoPRO para o público-alvo da bebida proteica. Trata-se de um alimento valorizado por pessoas que adotam um estilo de vida saudável e ativo, interessadas em consumir suplementos de proteína.

Foram mapeados mais de 17,4 mil pontos físicos, como academias, estúdios de ioga e parques, que têm conexão direta com o target da campanha do YoPRO. O passo seguinte foi selecionar os endereços mais indicados para exibir os vídeos que apresentavam a bebida.

Com a ideia de conectar o produto, via canais digitais, ao mundo físico, a HYPR garantiu 4,2 mil horas de exposição de marca. E os consumidores que foram expostos à comunicação passaram a lembrar 10% mais da bebida proteica da Danone.

“A definição correta da audiência nos permitiu direcionar nosso público para uma landing page com as principais informações sobre o YoPRO e obter resultados impressionantes”, diz Camila Gimenes, gerente de mídia da Danone e do YoPRO. “Ativamos mais de 3,2 milhões de consumidores”.

O case do YoPRO mostra quanto a combinação de dados geoespaciais pode fazer pelas estratégias de mídia. O uso das informações disponibilizadas permite que profissionais de marketing solucionem desafios complexos que são vivenciados diariamente.

"É perceptível em nosso contato com os anunciantes que a geração de receita multicanal é um objetivo primordial”, observa Karolina Siqueira, client partner da HYPR. “A disputa pela venda está em todos os possíveis pontos de interação com os consumidores. Com a nossa solução, podemos garantir precisão no ataque para nossos clientes."