Dafiti começa a vender produtos da Forever 21 no Brasil

A varejista online Dafiti anunciou nesta quinta-feira (6) a entrada da Forever 21 em seu portfólio no Brasil. A partir deste mês, a plataforma passa a comercializar peças da marca americana, como produtos de vestuário e calçados femininos e masculinos, alguns deles com venda exclusiva na plataforma.

A nova parceria reflete a aposta da companhia no crescimento do e-commerce de moda, setor que vem ganhando destaque tanto do público quanto de investidores. Recentemente, a Arezzo fez uma oferta agressiva pela Hering, mostrando o interesse da calçadista em migrar para as confecções - e não em um negócio especializado. Porém, quem levou a compra foi o Grupo Soma, que atribuiu um valor de R$ 5,14 bilhões à companhia de moda. Na mesma semana, a Renner contratou bancos para uma oferta de ações para arrecadar até R$ 6,5 bilhões, tendo como alvo a Dafiti.

Em 2020, o faturamento da Dafiti foi de 3,4 bilhões de reais, 31% maior que o registrado em 2019. A base de clientes chegou a 7,7 milhões de clientes ativos, alta de 31% no quarto trimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2019.

A Forever 21 vai se juntar a outras mais de cinco mil marcas já disponíveis na plataforma, dentre internacionais -- como GAP, Banana Republic e Polo Ralph Lauren -- e nacionais, como as recém-chegadas, Pernambucanas e Marisa.

Este ano, a Dafiti inaugurou seu novo Centro de Distribuição em Extrema (MG), que conta com 300 robôs e tem capacidade para armazenar 3.6 milhões de produtos e separar 5.000 produtos por hora. Os itens de Forever 21 serão vendidos e entregues pela Dafiti para todo o Brasil e podem ser conferidos aqui.