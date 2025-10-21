Negócios

Da mesa do bancão para a beira do fogão, ela construiu um negócio de milhão

Após 20 anos no mercado financeiro, Roberta Santos Luque Silva trocou a carreira executiva pelo avental de cozinha. Hoje ela fatura R$ 2,2 milhões com a pizzaria Santo Disco. Até chegar aqui, ela precisou superar até um assalto

Roberta (segunda, da esquerda para direita) com as funcionárias da Santo Disco: “Quando olho para minha equipe, vejo histórias de superação que me inspiram todos os dias” (Divulgação/Divulgação)

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12h40.

Quando Roberta Santos Luque Silva decidiu largar a sua carreira no mercado financeiro, depois de mais de duas décadas atuando em grandes bancos, o caminho mais fácil seria manter-se na zona de conforto.

Mas, ela escolheu o oposto: recomeçar do zero, e em um ramo totalmente distinto, a gastronomia.

“Eu sabia que precisava me reconectar com algo que tivesse mais propósito social. E encontrei isso na cozinha — e nas pessoas que passaram a caminhar comigo”, conta a empresária, dona do restaurante e pizzaria Santo Disco, em Santo André, na Grande São Paulo.

O que começou como uma aposta corajosa, logo se tornou sinônimo de crescimento e resiliência. Em 2019, antes da pandemia, o negócio faturou R$ 451 mil.

O delivery, uma das poucas indústrias que conseguiu crescer na pandemia, impulsionou o crescimento em 116%, mais que dobrando o faturamento para R$ 1,09 milhão em 2020. Desde então, o Spazio Santo Disco vem crescendo de forma consistente. De 2023 para 2024 cresceu o faturamento em 23%, chegando em R$ 1,93 milhão. A projeção para o fim deste ano é de R$ 2,2 milhões.

“Hoje temos uma operação sólida, com público fiel e uma estrutura que se adapta às mudanças do mercado”, diz Roberta. “Cada crise foi uma oportunidade de reorganizar, aprender e crescer com mais consciência”, completa a empresária.

 Da crise à consolidação

A empresária lembra que a pandemia não foi o único desafio. Em janeiro de 2025, um assalto resultou em um prejuízo de cerca de R$ 50 mil. O golpe poderia ter desestabilizado o negócio — mas serviu de combustível para uma expansão.

Foi quando Roberta decidiu ampliar o serviço para o segmento de eventos e casamentos, hoje responsável por uma fatia crescente do faturamento do Santo Disco.

“O mercado de eventos se mostrou um ótimo caminho para o negócio”, diz.

O espaço vem se destacando na região do ABC Paulista como um ponto de encontro acolhedor, com cardápio autoral e ambiente intimista. Para impulsionar o novo ciclo, Roberta buscou o apoio do fundo de impacto Estímulo, que auxilia pequenos e médios empreendedores.

Além de dois financiamentos anteriores — um para quitar um empréstimo caro da pandemia e outro direcionado para reforma e compra de equipamentos —, a empresária recebeu em 2025 um aporte de R$ 250 mil. O investimento está sendo destinado à aquisição de novos equipamentos e mobiliário, à modernização do salão de eventos e à substituição de dívidas de alto custo.

“O crédito orientado foi essencial para que eu pudesse reorganizar o caixa, investir em estrutura e continuar crescendo sem comprometer a saúde financeira da empresa já que o meu principal objetivo é crescer com sustentabilidade. Quero ampliar a estrutura sem perder o propósito e a essência do negócio: gerar impacto positivo”, afirma Roberta.

Gastronomia com propósito

Mais do que servir boas pizzas e massas, o Santo Disco se tornou um exemplo de empreendedorismo com impacto social. O restaurante emprega cerca de 20 mulheres, entre elas mães solo, pessoas com deficiência, ex-detentas em reintegração social e jovens aprendizes.

“Acredito que o sucesso de uma empresa não se mede apenas pelo faturamento, mas por quantas vidas ela transforma no caminho”, conta a empresária. “Quando olho para minha equipe, vejo histórias de superação que me inspiram todos os dias”, diz.

Com um crescimento acumulado de quase 400% desde 2019, o Santo Disco é hoje um símbolo de reinvenção — de quem provou que propósito e resultado podem caminhar juntos.

