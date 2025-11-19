Da infância nômade ao comando de um negócio que mira R$ 10 milhões este ano

Zora Vianna aprendeu cedo três habilidades que foram essenciais à sua trajetória como empreendedora: adaptação, reinvenção e comunicação responsável. Durante a infância, morou em doze cidades de dez estados brasileiros, acompanhando as mudanças profissionais dos pais, e precisou se ajustar rapidamente a cada novo ambiente.

Natural de Araguaína, no Tocantins, encontrou estabilidade apenas em 2001, quando a família se mudou para São Paulo em busca de melhores oportunidades. “Aprendi a não me apegar a estruturas fixas, a desenvolver carisma e conexão rápida com as pessoas, sempre observando mais do que falando”, conta.

Na capital paulista, começou a atuar aos 12 anos como voluntária em uma rede de TV filantrópica e entendeu que a visibilidade deve vir acompanhada da consciência sobre o impacto que causa. Esses aprendizados se tornaram a base de tudo o que construiu ao longo do tempo. Hoje, é fundadora e CEO da Faculdade FEX Educação, voltada à educação corporativa e ao desenvolvimento humano.

Criada em 2013, a instituição faturou R$ 7 milhões em 2024 e tem a perspectiva de alcançar R$ 10 milhões este ano. Com presença nacional e em mais de 23 países, – entre polos e representações nos Estados Unidos, Suíça e Canadá –, oferece formações, pós-graduações, MBAs e certificações em formatos online, presenciais e híbridos. Em 2026, os planos são expandir por meio da criação de universidades corporativas em parceria com organizações, lançar dois programas internacionais e investir em IA educacional.

Os primeiros passos da operação

Formada em psicologia, com especializações em neuropsicologia, psicodrama, coaching, PNL e educação, Zora trabalhou no mundo corporativo por 10 anos, sendo sete deles como treinadora comportamental. Nesse período, desenvolveu programas de capacitação para diferentes níveis hierárquicos, estruturou uma área de psicologia em um call center e chegou a formar mais de cinco mil pessoas. “Tive líderes que me deram autonomia e liberdade criativa, o que me permitiu

intraempreender”, diz.

Até que sentiu que era hora de ter um negócio próprio. O impulso veio quando se tornou mãe. A maternidade trouxe clareza sobre prioridades e limites.

“Mostrou o quanto o tempo é precioso e que uma mulher pode tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Queria um modelo de trabalho que respeitasse a minha presença como mãe, sem abrir mão da minha atuação profissional.”

Em 2013, com um investimento inicial de R$ 20 mil, fundou a Faculdade FEX Educação. O negócio já nasceu grande – da evolução da Universidade Corporativa Atitude Emocional (UNIAE), antiga consultoria educacional da empreendedora. Desde o início, ela tinha clareza de que não queria criar apenas um cursinho online, mas uma instituição de ensino estruturada, com metodologia própria e reconhecimento oficial. Para dar forma ao projeto, buscou capacitações com referências da área, como Marcus Marques e Neil Rackham, além de cursos de marketing digital, inside sales, gestão e estruturação de produtos. À medida que validava os MVPs, ampliou a esteira de soluções, conquistou o credenciamento do MEC, montou uma equipe enxuta e investiu em tecnologia própria.

Da validação à expansão global

O modelo não demorou a ganhar tração. A instituição já certificou mais de 60 mil alunos, e cerca de mil empresas possuem produtos reconhecidos oficialmente pelo MEC, em diferentes titulações. Agora, mira alcançar 100 mil certificações até 2030. A expansão internacional começou este ano, com a entrada na Seal University, seguida pela parceria com a UniOntario, no Canadá. Agora, está em processo de registro do Polo FEX Educação na Suíça.

No entanto, o caminho até aqui não foi linear. Lidar com a burocracia, entender o tempo certo de crescer, conciliar maternidade com performance e romper com o modelo tradicional de ensino foram alguns dos desafios. “Sabia que tinha algo diferente nas mãos, mas o mercado ainda era muito novo. Tive que bancar e fiz isso com coragem e estratégia”, afirma.

Para ela, o diferencial está em formar líderes educadores com negócios próprios e em apoiar empresas na construção de uma educação corporativa de qualidade e reconhecida oficialmente. A instituição opera com método validado, esteira de produtos estruturada, estratégia comercial baseada em inside sales e foco em resultados concretos. “O aluno da FEX entra para aprender e sai com um negócio rodando”, resume. Propósito, método e consistência para expandir

Foi o alinhamento desses pilares que sustentou a expansão e moldou o estilo de liderança de Zora. “As experiências da infância me tornaram uma líder que respeita contextos e entende que as pessoas são diferentes; o que as conecta é o desejo de pertencimento. Busco liderar com presença e flexibilidade, mas com clareza de propósito. Sou resultado das encruzilhadas por onde passei”, diz.

Como conselho às mulheres que desejam empreender, é direta: agir mesmo diante do medo é o que faz esse sentimento ir embora. “Não espere estar pronta; comece com o que tem. Use sua história como força. Use sua maternidade como motivação”, diz. Segundo ela, o importante é escolher a vida que deseja e construir um modelo de negócio que caiba nela – não o contrário.

“Você pode ter filhos e ainda ser gigante. Só não pode abrir mão de si e dos seus sonhos.”