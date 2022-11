Quanto custa instalar energia solar?

Os preços da eletricidade no Brasil aumentaram 30% nos últimos 12 meses, segundo dados divulgados em agosto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Você já deve ter ouvido falar que os painéis solares podem economizar nas contas de eletricidade. Mas afinal, quanto custa para ter energia solar em casa?

Segundo dados da ANEEL, a adesão da energia solar entre os anos de 2016 e 2021 nas cidades teve um salto considerável. O número de cidades brasileiras que produzem energia solar passou de 613 para 5.220 nesse período, uma alta de 751,5%. Com isso, o preço para instalar energia solar tende a ser mais acessível ao longo dos anos.

Energia solar e o futuro da produção energética

A maioria dos gases de efeito estufa que cobrem o planeta e absorvem o calor do sol são produzidos através da produção de energia, queimando combustíveis fósseis para gerar eletricidade e calor.

Embora a maioria da produção de energia do país seja proveniente de usinas hidrelétricas, elas são responsáveis ​​pelo desmatamento em locais de barragens, mudanças nas estruturas dos rios, realocação de comunidades locais e produção de metano, um gás de efeito estufa, a partir de vegetação submersa.

Com isso, a transição para a produção de energia verde, como a energia solar, está avançando. À medida que a necessidade de proteger o clima se torna mais urgente, a energia solar desempenha um papel fundamental na transição para um futuro de emissões zero.

Como funciona a energia solar?

Essencialmente, o que acontece é que dispositivos chamados painéis solares registram a energia do sol e a convertem em energia para uso doméstico.

Em outras palavras, depois que a luz solar atinge os painéis solares, ela é capturada pela célula fotovoltaica e, quando os fótons atingem a célula solar, eles liberam elétrons dos átomos.

Se um condutor estiver conectado aos terminais positivo e negativo de uma bateria, ele forma um circuito. Essa energia é transmitida para um dispositivo chamado inversor, responsável por converter a corrente contínua em corrente alternada utilizável.

É importante ressaltar que os painéis solares respondem ao espectro visível. Isso significa que mesmo em dias nublados, se houver luz suficiente para ver, há luz suficiente para que eles comecem a gerar eletricidade.

A partir daí, a eletricidade é disponibilizada para uso pessoal, ou enviada para uma rede de distribuição, podendo ser utilizada pelos vizinhos. Em outros casos, a energia pode ser armazenada em baterias.

Quantos painéis solares preciso comprar?

Com os altos preços da eletricidade, trata-se de um ótimo momento para começar a gerar sua própria eletricidade renovável em casa.

Contudo, muitos se questionam quanto custa instalar painéis solares na residência e quantos deles são necessários para atender a demanda de funcionamento de um comércio, por exemplo.

Sabemos que o Brasil é um país de vasta extensão territorial e com diferentes regiões climáticas. Por essa razão, considerando o ATLAS Solarimétrico do Brasil, a quantidade de painéis solares pode variar de região para região. Percebamos a diferença:

Região Sul: 7;

Região Centro-Oeste: 8;

Região Sudeste: 8;

Região Norte: 8;

Região Nordeste: 8.

Importante destacar que essa estimativa abrange residências no Brasil que consomem 300 kWh por mês, o que pode trazer uma economia de mais de 90% na conta de energia elétrica.

Para entender melhor quantos painéis solares comprar para uma casa ou negócio, o dimensionamento de um sistema solar deve ser feito por uma empresa especializada na venda e instalação de projetos fotovoltaicos.

Quanto custa instalar energia solar?

O custo da instalação de energia solar mudou drasticamente nas últimas décadas, à medida que a tecnologia desenvolveu maior eficiência e os mercados em crescimento levaram ao aumento da produção e da concorrência.

Um relatório da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) descobriu que o custo global da energia solar fotovoltaica caiu 82% entre 2010 e 2019, e um padrão semelhante pode ser encontrado no custo de instalação dos próprios painéis.

Desse modo, atualmente, segundo a empresa de franquias de sistemas fotovoltaicos, Portal Solar, qualquer sistema solar instalado profissionalmente no Brasil, que consiga gerar um consumo de energia de R$ 500 por mês, que variam de R$ 20.000 a R$ 35.000, dependendo da região e dos padrões de consumo de energia de cada residência ou empresa.

Há casos de consumidores que compram e instalam painéis solares abaixo dos valores mencionados acima. No entanto, pagar o preço médio, no geral, garante que você obtenha um atendimento ao cliente de alta qualidade durante toda a vida útil do seu equipamento, bem como uma instalação de qualidade que pode suportar as mudanças das estações.

Quanto sai para instalar painéis de energia solar?

Conforme o levantamento do Portal Solar, considerando o valor médio da conta de luz de uma residência de R$ 500, os valores para cada região seriam:

Norte: Investimento de R$ 21,7 mil, com retorno em 4 anos;

Nordeste: Investimento de R$ 27,8 mil, com retorno em 5 anos;

Sul: Investimento de R$ 33,6 mil, com retorno em 5 anos;

Sudeste: Investimento de R$ 33,7 mil, com retorno em 6 anos;

Centro-Oeste: Investimento de R$ 33,4 mil, com retorno em 7 anos.

Posso financiar a instalação da energia solar?

O financiamento solar é uma opção para aqueles que desejam obter dinheiro emprestado para comprar um sistema solar pagando em parcelas, em vez de adiantado no momento da compra.

Em outras palavras, se o consumidor pode pagar sua conta mensal de energia elétrica, o mesmo pode realizar um “empréstimo solar”, o permitindo colocar energia solar em seu telhado, adotando e promovendo o uso de energias renováveis.

Não tenho dinheiro para os painéis solares. O que devo fazer?

Caso os custos para instalar energia solar possa ser um tanto quanto difícil para caber no orçamento atual, é importante conferir os incentivos oferecidos pelas empresas de energia e governos.

O governo pode oferecer deduções fiscais estaduais e federais para indivíduos e empresas que optam por investir em energia solar para suas residências ou empresas. Os incentivos podem incluir descontos na conta de luz, subsídios para instalação de painéis solares, medição líquida ou um desconto único em faturas anteriores.

Além disso, também é possível obter os benefícios dos painéis solares sem precisar comprá-los, por meio do aluguel. Nesse caso, pode-se reduzir as contas de energia sem precisar se preocupar com coisas como construção e operação.

Em suma, a locação de um sistema de energia solar ocorre quando a empresa proprietária da usina solar possui esses equipamentos e envia parte da energia produzida para outras propriedades, que em troca pagam uma mensalidade fixa.