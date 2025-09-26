Criadores de conteúdo já faturaram US$ 400 mi nesta plataforma — e executivo diz que é só o começo

Com quase US$ 400 milhões pagos a criadores até setembro de 2025, a plataforma StanStore vem provando que a nova fronteira das finanças corporativas passa, necessariamente, pela monetização digital da criatividade.

A startup, que se define como uma solução "tudo em um" para o criador de classe média, tem atraído olhares do mercado após receber o apoio do influenciador e investidor Gary Vaynerchuk (GaryVee).

A proposta da plataforma é simples e poderosa, permitindo que qualquer pessoa com conhecimento em uma área, seja finanças, saúde, estética ou produtividade, monetize sua expertise por meio de produtos digitais, mentorias, cursos ou arquivos compartilháveis, sem a necessidade de criar sites complexos ou investir em tecnologia. As informações foram retiradas da matéria publicada pela Entrepreneur.

O novo negócio do criador de classe média

A StanStore nasceu com um objetivo ousado de estruturar uma cadeia de valor para um segmento negligenciado no universo dos criadores, voltando-se para os que não têm milhões de seguidores, mas têm audiência qualificada e produto próprio.

Para GaryVee, o potencial dessa camada média de criadores está apenas começando. Ao apoiar a plataforma e lançar o Desafio de US$ 300, voltado para novos usuários, ele reforça a tese de que a era das finanças descentralizadas inclui o criador como unidade econômica autônoma.

GaryVee aposta na nova economia da atenção

Conhecido por antecipar tendências de comportamento e marketing, Gary Vaynerchuk não apenas investiu na StanStore, como tem sido uma das vozes mais ativas na defesa da monetização do conhecimento como um dos pilares da economia moderna.

Seu apoio vai além do capital. O Desafio de US$ 300 lançado por ele incentiva novos usuários a testarem a plataforma criando seu primeiro produto digital e colocando-o à venda, com potencial de gerar receita em poucos dias.

Essa combinação entre educação financeira, estratégia digital e execução prática é o que transforma o criador de conteúdo em agente econômico relevante. E para o universo corporativo, representa uma nova camada de mercado a ser explorada, apoiada ou integrada.

