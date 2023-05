Crescimento exponencial? Só com o match perfeito de seus produtos com seus clientes

Eu acredito no poder do crescimento. Empresas que não crescem, apodrecem. Buscar crescimento, ano após ano, nos tira da zona de conforto, gera inovação, cria novos produtos e mercados. Acredito que é possível ter um negócio razoável que não cresce, mas um negócio que tem produtos e serviços sensacionais, está sempre crescendo.

Não estou falando de crescimento artficial. Start-ups queimando caixa para “comprar” usuários. Empresas zerando suas margens para ganhar mercado a qualquer custo. Falo de empresas que escolhem o caminho do crescimento duradouro, com margens saudáveis, centrando seu foco na geração de valor para os clientes e segmentos que querem conquistar.

Este crescimento não vem da noite para o dia, requer boa estratégia e capacidade de execução. Mas, para que seu negócio se transforme em uma máquina de crescimento, estratégia e execução não serão suficientes. É necessário você acertar primeiro seu product-market fit.

Esta jornada começa com a alta gestão. É função dela dar um direcionamento claro sobre qual o propósito da empresa, que problemas ela resolve, quais suas soluções para estes problemas e suas vantagens competitivas. Sem isso, não dá para desenhar uma estratégia de crescimento expressivo, muito menos executá-la com sucesso.

Parece óbvio, mas não é. Costumo encontrar diretores e gerentes de empresas maduras que não sabem responder as perguntas acima de bate-pronto. Ou têm respostas óbvias que qualquer concorrente daria. São negócios que não têm diferenciais competitivos sustentáveis ou, se têm, não estão claros.

E qual o resultado disso? Um product-market fit "meia-boca". Os times de markting e vendas não conseguem definir exatamente quais clientes e nichos tem um match perfeito com suas soluções. Ou, ao contrário, definem os clientes, mas não têm produtos exatamente desenhados para eles. E aí têm que “se virar nos trinta” para buscar mercados onde seus produtos apenas se “encaixam”. Com resultados de crescimento pouco animadores.

Para que sua empresa cresça de verdade, meu conselho é simples: a alta gestão tem que sair da poltrona e passar pelo menos 20% do tempo com clientes e seus times de marketing, vendas e produtos. Construindo soluções que são realmente boas para seus clientes foco. Product-market fit não é algo que você encontra, é algo que você desenvolve, com compromisso da alta gestão e

participação de muitas áreas.

Para saber mais sobre como escalar seu negócio, acelerando suas vendas, acompanhe meus próximos artigos por aqui. Até breve!