Credix capta R$ 294 milhões para ampliar crédito de fintechs da América Latina

A Credix, plataforma belga que conecta investidores institucionais estrangeiros a fintechs latinas de crédito, acaba de anunciar uma captação de 60 milhões de dólares (cerca de 294 milhões de reais). O dinheiro será usado para ampliar a linha de crédito a mais empresas, aumentando, assim, a presença operacional da startup europeia na América Latina.

O cheque de agora vem por meio de uma parceria com um gestor de investimentos dos Estados Unidos focado em oportunidades de empréstimos. O nome do grupo não é divulgado, mas a Credix diz que a empresa investidora já tem 3 bilhões de dólares sob administração. Já a Credix, com essa entrada, terá cerca de 100 milhões de dólares sob gestão para emprestar a startups latinas.

"Um montante inicial de 7,5 milhões de dólares desta linha de US$ 60 milhões será destinado a ajudar pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil por meio de financiamento de recebíveis", diz Thomas Bohner, CEO da Credix.

O que é a Credix

Fundada em novembro de 2021 por Bohner, Maxim Piessen e Chaim Finizola, a Credix conecta investidores institucionais em todo o mundo com fintechs em mercados emergentes, como a América Latina. A proposta é permitir que fundos e também pessoas físicas de alto patrimônio possam investir em fintechs dedicadas a oferecer linhas de crédito para empresas ou consumidores finais.

O modelo de negócio da Credix se baseia na emissão de protocolos de DeFi, as finanças descentralizadas. Na prática, isso significa que a empresa emite tokens registrados em blockchain para financiar operações de crédito de fintech mundo afora.

Atuação no Brasil

A Credix está no Brasil desde dezembro de 2021, após ter recebido um aporte de R$ 14,2 milhões.

Em julho do ano passado, a Credix aportou US$ 13 milhões na holding financeira GCB por meio da fintech de antecipação de recebíveis Adiante para financiar as operações de crédito para pequenas e médias empresas.

Em setembro, numa rodada Series A, levantou outros 60 milhões de reais.

Força das fintechs no Brasil

As fintechs são as startups em maior quantidade no Brasil. Dados da consultoria Distrito mostram que, em março, das 13.365 startups ativas no ecossistema brasileiro, 1.476 atuam inovando no setor financeiro. Ainda de acordo com a consultoria, de todas as fintechs brasileiras, 17,8% atuam com crédito. Outras 15% com backoffice e 13,2% com meios de pagamento.