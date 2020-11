As grandes redes de farmácias registraram aumento no número de testes de covid-19 com resultado positivo na semana passada, em relação à semana anterior. De acordo com levantamento feito pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogaria (Abrafarma), dez estados registraram alta no número de casos positivos em relação à semana anterior, e 14 estados seguem com percentual de infectados acima da média nacional.

O estado que mais teve aumento no número de testes positivos foi o Rio Grande do Norte, com alta de 59,7%. Dos 2.819 testes realizados no estado, 431 tiveram resultado positivo (15,29%). O Sergipe teve a segunda maior alta de uma semana para a outra, com aumento de 59,09%. Dos 5.947 testes realizados na semana, 756 tiveram resultado positivo (12,71%).

Também tiveram alta significativa Mato Grosso do Sul (alta de 32,86%), Santa Catarina (alta de 30,68%) e Rio Grande do Sul (alta de 25,41%) — veja o mapa abaixo e conheça a variação em todos os estados.

Desde 28 de abril, quando as drogarias começaram a oferecer testes, elas computaram 1,1 milhão de atendimentos, sendo que 164.000 dos testes tiveram resultado positivo (14%), e 985.000 tiveram resultado negativo (85,7%).

A associação também mediu a proporção de testes positivos, independentemente da variação semanal. Por essa métrica, o Amazonas é o estado com mais testes positivos: 26,62%. A associação alerta para a situação na Região Norte. No Acre, a proporção de positivos é de 26,14%, enquanto no Amapá ela fica em 26,02%.

O Nordeste também merece atenção. Dos dez estados com mais testes positivos, metade é da região: Ceará (com 22,48%dos testes positivos), Paraíba (com 21,61%), Bahia (18,78%), Pernambuco (18,33%) e Maranhão (17,67%).

No Centro-Oeste, todos os estados estão abaixo da média nacional, mas houve aumento significativo no número de testes positivos de uma semana para a outra.

No Sudeste, o estado que mais gera preocupação é o Rio de Janeiro, que é o sexto estado com maior proporção de testes positivos (20,83%). No Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão entre os cinco com maior avanço semanal de positivos — alta de 25,41% e 30,68%, respectivamente.