Costela do Outback com vinho? Rede faz parceria com a Wine e oferece rótulos exclusivos

A Wine, clube de assinatura de vinhos, acaba de anunciar uma parceria com o Outback Steakhouse. A nova carta de vinhos da rede de restaurantes de inspiração australiana entrou em vigor desde o dia 20 de junho e conta com sete rótulos distribuídos exclusivamente pela Wine no Brasil.

Entre eles, estão alguns de marcas conhecidas como Clos de los Siete, Dadá by Finca Las Moras e Undurraga.

“A parceria com o Outback representa um importante passo para fortalecer nossa atuação no mundo off-line do vinho e também visando fazer a bebida chegar em todos os lugares de forma competitiva para o consumidor final", diz Sandra Birchler, diretora de B2B da Wine.

"Nesta etapa inicial da nossa parceria, os clientes do Outback terão a oportunidade de conhecer dois vinhos brancos, um rosé e quatro tintos da Wine que são vinhos versáteis e de diferentes países para atender à todos os paladares”, completa.

Dicas de harmonização

A seleção dos rótulos da Wine foi realizada pela equipe de sommelières da marca especialmente para o cardápio com ares australianos do Outback Steakhouse.

Marina Bufarah de Souza, sommelière da Wine, aponta, por exemplo, que o U by Undurraga Sauvignon Blanc é um dos rótulos que merece atenção dos clientes que escolherem a cebola gigante e dourada Bloomin’ Onion, um dos pratos mais famosos do Outback.

“Esse vinho pertence à linha U da renomada vinícola chilena Undurraga, que foi desenvolvida para oferecer vinhos descomplicados aos consumidores. Ele é produzido com uvas cultivadas e selecionadas de vinhedos do Vale Central chileno e isso faz com que tenha um encantador buquê de aromas primários e muito frescor, o que é ideal para essa iguaria”, diz.

E, para harmonizar o Ribs Double Decker, a recomendação da especialista é o vinho tinto Dadá Nº 391 Art Malbec, da vinícola argentina Finca Las Moras.

A linha Dadá é inspirada no Dadaísmo, movimento artístico da vanguarda artística moderna iniciado em Zurique, em 1916. “Sem dúvidas, se trata de um vinho desenvolvido para surpreender os sentidos. Produzido em barricas de carvalho com intensidades diferentes de tosta, traz notas acentuadas e únicas, que resultam num equilíbrio perfeito entre taninos macios e bem integrados”, explica Marina.