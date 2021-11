Corinthians lança seu próprio criptoativo

Em 2 de setembro, um dia depois de ter celebrado 111 anos de história e glórias conquistadas no passado, o Sport Club Corinthians Paulista lançou uma novidade que conecta o time e a Fiel com o futuro: o fan token $SCCP, um criptoativo que permite aos torcedores corintianos espalhados por todo o mundo obterem uma série de benefícios, como recompensas, participação em ações de relacionamento, ganhar ingressos VIP e até em tomadas de decisão que ditam os rumos do clube, entre outros.

Listado exclusivamente no Mercado Bitcoin – uma das 25 exchanges mais seguras e confiáveis do mundo segundo o Blockchain Transparency Institute (BTI), com 2,9 milhões de clientes e mais de 40 bilhões de reais já negociados desde sua criação, em 2013 –, o fan token do Corinthians vem juntar-se a um grupo seleto de criptomoedas vinculadas a cerca de 35 instituições ligadas ao esporte em todo o mundo, entre as quais o UFC e alguns dos maiores clubes de futebol do planeta, como Milan, Barcelona, Manchester City, Juventus e Paris Saint-Germain (PSG).

“Estar ao lado do Mercado Bitcoin, a maior plataforma de criptoativos da América Latina, nos dá a certeza de que estamos inovando e desbravando novas possibilidades de marketing e engajamento. O futuro do clube está nessa inovação”, diz Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

O fan token $SCCP foi lançado a 10,50 reais e vem sendo negociado no Mercado Bitcoin por volta de 12 a 13 reais.

Pertence à categoria dos utility tokens – “tokens de utilidade”, numa tradução livre –, ou seja, ativos digitais colecionáveis desenvolvidos pela fintech blockchain Chiliz (CHZ) e pela plataforma de engajamento de fãs Socios.com, que já gerou 150 milhões de dólares em receitas para os clubes em 2021.

Um fan token, portanto, não tem como função primária ser uma moeda digital, como é o caso do bitcoin.

“Os fan tokens são ativos de engajamento e foram criados para as pessoas interagirem com o clube”, diz Fabricio Tota, diretor do Mercado Bitcoin. “Como têm oferta limitada, os compradores ganham alguns direitos e podem negociar esses direitos, se quiserem.”

Valorização e volatilidade

E essas transações entre os próprios torcedores podem fazer com que o preço do ativo valorize ao longo do tempo e leve o investidor a ganhar (ou a perder) também.

Foi o que aconteceu em meados de agosto, por exemplo, com quem tinha na carteira o PSG Fan Token, cujo preço disparou depois que o clube francês anunciou a contratação de Leonel Messi junto ao Barcelona.

O craque argentino, inclusive, recebeu parte significativa dos valores de seu contrato em PSG Fan Token – estima-se que tenha sido algo na casa dos 25 milhões de euros em criptoativos.

“O fan token é uma tecnologia incrível, que vai mudar a maneira como os cubes se relacionam com os torcedores, mas, por ser bastante nova, oscila muito também”, diz Fabricio Tota, do Mercado Bitcoin. “É um ativo de fortes emoções no curto prazo, mas que pode ter uma valorização no longo prazo em virtude do poder de influenciar nas decisões das entidades esportivas”.

De maneira similar ao token do PSG, o do Manchester City decolou a partir da especulação de que o atacante português Cristiano Ronaldo iria para o clube treinado pelo espanhol Pep Guardiola. Mas quando CR7 acertou seu retorno ao Manchester United, grande rival do City, o valor do ativo do time caiu muito.

De volta aos gramados brasileiros, se no momento o desempenho futebolístico do Corinthians no Campeonato Brasileiro oscila, o time seguirá em alta por um bom tempo no Mercado Bitcoin: a exchange fechou patrocínio com o alvinegro e terá o nome estampado na barra frontal da camisa da equipe de futebol profissional masculino até o fim de 2022.