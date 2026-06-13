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Copa do Mundo e churrasco: a estratégia da Seara para vender mais no ano do mundial

Em entrevista exclusiva à EXAME, o presidente João Campos diz que a companhia quer aumentar as vendas em 40% durante os jogos e transformar o "primeiro tempo do churrasco" em uma nova plataforma de negócios

João Campos, presidente da Seara: "A Copa do Mundo é só um gancho. A gente quer se apropriar do primeiro tempo do churrasco para sempre" (Seara/Divulgação)

João Campos, presidente da Seara: "A Copa do Mundo é só um gancho. A gente quer se apropriar do primeiro tempo do churrasco para sempre" (Seara/Divulgação)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 08h03.

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A Copa do Mundo de 2026 faz parte do planejamento da Seara. A companhia, uma das principais marcas de alimentos da JBS, espera aumentar as vendas em 40% durante o torneio e aposta em um hábito tradicional dos brasileiros para alcançar esse objetivo: o churrasco.

Mas a estratégia vai além de aproveitar o calendário esportivo. A empresa quer transformar o chamado "primeiro tempo do churrasco" (o momento em que são servidos linguiças, frango, aperitivos e acompanhamentos antes da carne principal) em uma nova plataforma de negócios.

"Para o churrasco ser bom de verdade, ele tem que começar bem. Você tem que ganhar o jogo já no primeiro tempo", afirma João Campos, presidente da Seara, em entrevista exclusiva à EXAME.

A expectativa de crescimento se apoia no desempenho registrado na última Copa do Mundo. Em 2022, o consumo adicional da categoria movimentou cerca de R$ 550 milhões no Brasil, segundo a Kantar, sendo que a Seara capturou R$ 70 milhões desse volume. Apenas a categoria de linguiças respondeu por um incremento de R$ 31 milhões.

Para este Mundial, a companhia acredita que o cenário será ainda mais favorável. Uma pesquisa interna mostra que 56% das famílias brasileiras pretendem assistir aos jogos fazendo churrasco, movimento que tende a ganhar força em um ano marcado por mais feriados e maior número de ocasiões de consumo dentro de casa.

Aposta em uma nova categoria

Para a Seara, o espaço mais promissor do churrasco não está necessariamente na carne principal, mas naquilo que acontece antes dela.

Segundo dados citados pela empresa, aproximadamente metade da cesta do churrasco brasileiro é composta por produtos como linguiças, frango, aperitivos e acompanhamentos. Ainda assim, esse momento nunca foi trabalhado de forma estruturada pela indústria.

"A primeira parte do churrasco é extremamente importante para o consumidor. É um espaço que nunca foi abordado dessa maneira", diz Campos.

A partir dessa leitura, a companhia decidiu organizar uma estratégia focada na ocasião de consumo, e não apenas em produtos individuais.

"Mais do que uma campanha, estamos criando uma plataforma de negócio. Antes era produto. Agora é ocasião de consumo", afirma o executivo.

A lógica segue um movimento já adotado pela empresa em outras categorias, como a linha voltada para air fryer. Em vez de lançar itens isolados, a ideia é criar um ecossistema de produtos conectados ao mesmo hábito de consumo.

Novos produtos para abrir a grelha

Para sustentar essa estratégia, a Seara ampliou o portfólio com produtos voltados ao início do churrasco.

Entre as novidades estão linguiças gourmet e com queijo coalho, mini hambúrgueres pensados para compartilhamento, pasta de alho, novos cortes de frango e suínos e a American Grill, uma salsicha desenvolvida especialmente para ser preparada na churrasqueira.

"O churrasqueiro é criativo. Queremos dar ferramentas para que ele monte a experiência do jeito dele", afirma Campos.

A companhia também vem adaptando para o consumidor final soluções que antes eram mais comuns no mercado corporativo. Entre elas estão kits prontos para churrasco e o Churrascômetro, ferramenta criada para ajudar o consumidor a calcular a quantidade ideal de alimentos para cada encontro.

Copa é o gatilho, mas a estratégia é permanente

Embora a Copa do Mundo seja o principal acelerador desse movimento, o presidente da Seara afirma que o projeto foi desenhado para continuar nos próximos anos.

"A Copa é só um gancho. A gente quer se apropriar do primeiro tempo do churrasco para sempre", diz.

A estratégia faz parte de uma visão mais ampla sobre inovação. Segundo o executivo, o crescimento da companhia nos últimos anos foi sustentado por três pilares: qualidade, inovação e execução comercial.

Para a Seara, inovar não significa apenas criar novos sabores ou embalagens, mas acompanhar as mudanças no comportamento dos consumidores.

"Inovação, para a gente, é resolver a dor do consumidor e acompanhar os hábitos do consumidor. Não é só lançar sabor novo", afirma.

A ofensiva também será apoiada por uma campanha de marketing estrelada por Galvão Bueno e Arnaldo Cezar Coelho, reforçando a conexão entre futebol e churrasco.

Hoje, o CEO afirma que a Seara está presente em 94% dos lares brasileiros e registra um índice de recompra de 93%, indicadores que, segundo a companhia, sustentam a expansão para novas categorias.

No fundo, a aposta vai além do calendário esportivo. Ao transformar um dos hábitos mais tradicionais dos brasileiros em uma plataforma de negócios, a empresa busca capturar algo que pode durar muito mais do que um mês de competição. Se depender da estratégia da Seara, o apito inicial da Copa do Mundo será também o início de uma nova fase para o churrasco brasileiro.

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