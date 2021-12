COP26: os planos da Marfrig para tornar sua cadeia livre de desmatamento

Líder global em produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne bovina do mundo –, a Marfrig participou, em Glasglow, na Escócia, da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26).

Durante o evento, a companhia anunciou sua adesão à iniciativa liderada por dez empresas globais em commodities para traçar um plano de ação conjunto a fim de reduzir as emissões de gases de efeito estufa até a 27ª Conferência do Clima da ONU (COP27), que acontecerá em 2022 no Egito.

O programa tem como foco aumentar o apoio e os incentivos aos pequenos produtores, melhorar a rastreabilidade dos fornecedores indiretos e aprimorar o rastreamento das emissões no escopo 3, que dizem respeito a operações fora da companhia, como matéria-prima adquirida, viagens de negócios e deslocamento dos colaboradores.

De acordo com um balanço da Marfrig, suas emissões globais de escopo 3 somaram, neste ano, 29.259.824 toneladas de carbono equivalente, uma queda de 8% em relação a 2019.

Houve redução também de 13,6% nas emissões associadas à destinação dos resíduos gerados e pela compra de produtos de terceiros (carne e bovinos para abate).

Para Paulo Pianez, diretor de comunicação e sustentabilidade da companhia, os resultados são adequados, principalmente tendo em vista que o resultado foi alcançado mesmo com o aumento de 2,8% no volume de produção neste ano.

Pecuária de baixo carbono

A Marfrig também vem se destacando com suas iniciativas voltadas para a pecuária de baixo carbono, como a linha de carnes “Viva”, produzida com a neutralização de GEEs. Lançada no ano passado em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a linha traz produtos de fazendas certificadas.

Outra novidade é o início das operações, no Brasil, da PlantPlus Foods, uma joint venture formada pela Marfrig e ADM para produtos “plant-based”. A linha é composta de hambúrguer, quibe, almôndega e carne moída cuja composição é 100% vegetal.

Pianez explica que o grande desafio da Marfrig diante de todas essas iniciativas não é apenas controlar a cadeia de fornecedores, mas sobretudo engajá-la. E por meio dessa missão, a Marfrig criou o Programa Verde+, um projeto que visa garantir que 100% da cadeia de produção da empresa seja sustentável e livre de desmatamento nos próximos dez anos.

“Ao invés de simplesmente excluirmos aqueles possíveis fornecedores que não atendem às nossas condições e políticas de compra dentro do Programa Marfrig Verde+, buscamos entender o porquê eles não se encaixam e, então, os ajudamos a mudar esse quadro”, conclui ele.