COP26: finanças, justica climática e tudo que você precisa saber hoje

Nesta quarta-feira, 3, acontece oficialmente o dia das finanças na Conferência das Partes, a COP26. Neste momento, os líderes se reúnem para discutir o financiamento climático a longo prazo, assim como mapear os avanços desde o Acordo de Paris, realizado em 2015.

O tema das finanças é um dos grandes pilares desta COP, que exige mais ação para o cumprimento de metas. Na terça-feira, 2, por exemplo, brasileiros discutiram o papel do setor financeiro nesta agenda.

Para além do tema oficial do dia, há outras importantes agendas, como de gênero e raça, justiça climática e sociedade civil. Um dos painéis nesta frente recebe Mary Robison, ex-presidente da Irlanda e autora do livro Justiça Climática. Há também um painel formado por meninas.

Greta Thrunberg também chama atenção no evento nesta quarta-feira. Ela participará de um painel que discute a importância da comunicação e da mídia no combate ao aquecimento global. A jovem ativista promove outras agendas ao longo da semana, como marchas e protestos.

Exame na COP

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a serem tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.