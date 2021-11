COP26: Biden, o mercado financeiro e tudo que você precisa saber hoje

*De Glasgow, na Escócia

No primeiro dia de COP26, a Conferência das Partes, discursos de lideres mundiais em Glasgow marcaram a agenda. Entre eles, Joe Biden, que apontou a energia limpa como fonte de invoação e geração de empregos. O presidente dos Estados Unidos pode se pronunciar também nesta terça-feira, 2.

Com cobertura in loco, a equipe de EXAME participou de uma coletiva de imprensa e jantar promovido pelo governador do estado de São Paulo, João Doria, no qual houve um trabalho de exaltar o etanol paulista, agenda que não anima tanto o governo britânico, uma vez que há um foco na divulgação e avanço de veículos elétricos.

Para estar terça-feira, 2, há ainda um importante painel sobre como o setor financeiro pode contribuir para o aumento da ambição climática no Brasil. Neste evento, falam Ana Lima, Head de Sustentabilidade da Principles for Responsible Investment (PRI) das Nações Unidas, Sergio Suchodolski, Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e Presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), Rafael Gersely, Líder de Programa Investidores pelo Clima (IPC) e Gustavo Souza, Gerente Sênior de Políticas Públicas do CDP América Latina e Secretaria IEC.

O BNDES também promove o painel A chave para financiar a transição para um desenvolvimento com baixo teor de carbono e resiliente ao clima. Assim, o Brasil participa promovendo pautas, trazendo porta-vozes e incentivando mudanças em diferentes setores.

Exame na COP

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a serem tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.