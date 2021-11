Na COP26, governos e empresas se comprometem com agricultura sustentável

Na manhã deste sábado, 6, empresas e governos se reuniram na COP26, a Conferência das Partes, para discutir o uso da terra com gestão mais sustentável ao proteger e restaurar a natureza e reformar o sistema alimentar e agrícola.

Neste momento, 26 nações estabeleceram novos compromissos para mudar políticas agrícolas, investir na ciência para uma agricultura sustentável e proteger os suprimentos de alimentos contra as mudanças climáticas.

Conheça o mais completo curso de formação executiva sobre ESG no Brasil.

Para isto, foi instituida puma agenda que tem compromissos como:

O plano do Brasil de dimensionar seu programa de cultivo de baixo carbono ABC + para 72 milhões de hectares, economizando 1 bilhão de toneladas de emissões até 2030

Os planos da Alemanha para reduzir as emissões do uso da terra em 25 milhões de toneladas até 2030

O objetivo do Reino Unido de envolver 75% dos agricultores em práticas de baixo carbono até 2030

O Reino Unido também anunciou financiamento de 500 milhões libras para apoiar a implementação do Roteiro de Florestas, Agricultura e Comércio de Commodities, na qual 28 países estão trabalhando juntos para proteger as florestas enquanto promovem o desenvolvimento e troca.

Outros 65 milhões de libras buscam uma transição rural justa para ajudar os países em desenvolvimento a mudar suas políticas e práticas para uma agricultura e produção de alimentos mais sustentáveis.

Os compromissos assumidos pelos países devem ajudar a implementar a Declaração dos Líderes de Glasgow sobre Florestas e Uso da Terra, que agora é endossada por 134 países, cobrindo 91% das florestas do mundo. O documento visa deter e reverter a perda florestal e a degradação da terra até 2030.

"Os compromissos assumidos hoje mostram que a natureza e o uso da terra estão sendo reconhecidos como essenciais para o cumprimento das metas do Acordo de Paris e contribuirão para enfrentar as crises da mudança climática e da perda de biodiversidade", diz Alok Sharma, presidente da COP26.

Mudanças climáticas

Entre os anúncios, o Banco Mundial se compromete a investir 25 bilhões de dólares em financiamento climático anualmente até 2025 por meio de seu Plano de Ação Climática, incluindo um enfoque na agricultura e nos sistemas alimentares.

No setor privado, quase 100 empresas de vários setores se comprometeram a se tornar 'Positivas por Natureza'. Elas devem, por exemplo, reduzir o impacto ambiental no clima e na perda da natureza ao garantir a rastreabilidade de seus insumos.

EXAME na COP

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países-membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a ser tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.

Leia a cobertura completa da EXAME sobre a COP26