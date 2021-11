COP das empresas e da juventude termina hoje com esperança de acordo

De Glasgow, na Escócia*

O último dia da Conferência das Partes, a COP26, começa com expectativa de concordância entre os países, de modo a regulamentar o Artigo 6º do Acordo de Paris, realizado em 2015. Contudo, é previsto que isto seja anunciado nos próximos dias, após o fim da COP.

Neste cenário, percebe-se uma mudança de postura do Brasil, que deve colaborar para as mudanças, como disse o ministro Joaquim Leite na tarde desta quinta-feira.

Além disso, a COP26 termina com a maior delegação brasileira da história, e do evento, superando inclusive o número de participantes do Reino Unido.

Sociedade civil e empresas

Com dois stands dentro da zona azul da COP26, sendo um do governo, e outro da sociedade civil, foi possível perceber a enorme participação de empresários que apresentaram boas práticas e fizeram anúncios.

Os jovens também tiveram participação de destaque ao clamar por justiça climática e políticas que favoreçam a transição sem deixar de lado os mais pobres, as mulheres, negros, indígenas e quilombolas.

Exame na COP26

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a serem tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.