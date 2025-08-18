Consumo de refrigerantes cai na América Latina em 2024, aponta pesquisa

Latino-americanos têm deixado de lado as compras de refrigerantes. De acordo com o ranking Brand Footprint Latam 2025, elaborado pela Worldpanel by Numerator, a categoria registrou queda de 316 milhões de Consumer Reach Points (CRP) no ano passado, indicador que mede o alcance de compradores e a frequência de aquisição

O estudo apontou que 89% dos consumidores da região consideram as bebidas açucaradas negativas e 38% afirmam que pretendem reduzir o consumo nos próximos três meses.

Segundo Marcela Botana, Growth & Commercial Excellence Director Latam da Worldpanel by Numerator, a queda nas visitas ao comércio tradicional e a preocupação com saúde foram os principais fatores que influenciaram o resultado.

Coca-Cola mantém liderança

Apesar da queda nos refrigerantes, a Coca-Cola manteve a liderança entre as marcas mais escolhidas na América Latina em 2024, com 2,873 bilhões de CRP. Na sequência aparecem Colgate (804 milhões), Pepsi (598 milhões), a mexicana Lala (534,4 milhões) e Bimbo (533,9 milhões).

A pesquisa mostra ainda que os latino-americanos realizaram 52 bilhões de decisões de compra de marcas em 2024, com média de 8,9 canais visitados e 86 empresas "adquiridas" por pessoa no ano. Mesmo com esse volume, 61% das marcas da região foram compradas com menos frequência do que em 2023.

As chamadas Super Brands registraram queda mais acentuada: 66% perderam CRP. O movimento ocorreu porque, embora tenham ampliado sua penetração em 1%, tiveram redução de 4,5% na frequência. As marcas menores foram as únicas a registrar crescimento de frequência, com alta de 0,7%.

Segundo o levantamento, a penetração segue sendo o principal motor de crescimento. Entre as marcas que ganharam relevância em 2024, 86% ampliaram sua base de compradores, sendo que 47% cresceram exclusivamente dessa forma.

Decisão de compra

O estudo também destaca a importância dos canais na decisão de compra. Em categorias como snacks e bebidas, os consumidores da região se mostraram mais propensos a trocar de marca do que de canal. No Brasil, especificamente, os compradores de biscoitos foram 4,2 vezes mais inclinados a mudar de empresa do que de ponto de venda.

O Brand Footprint Latam 2025 foi realizado em 15 mercados. No total, foram analisadas 5,8 mil marcas de bens de consumo.