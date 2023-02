Consultoria McKinsey deve demitir cerca de 2.000 pessoas pelo mundo

Acostumada a colocar os seus serviços a disposição dos clientes e a orientá-los como devem proceder para obter ganhos de produtividade, a consultoria McKinsey vai usar do próprio conhecimento para fazer corte no tamanho da sua operação.

A expectativa é de que a empresa demita cerca de duas mil pessoas globalmente nas próximas semanas - o número total ainda não foi fechado. Levado à frente, será o maior processo de desligamento da história da companhia, fundada em 1926 pelo americano James O. McKinsey.

A notícia foi divulgada pela Bloomberg e confirmada pela companhia. "Nós estamos redesenhando a maneira como nossas equipes que não atendem ao cliente operam pela primeira vez em mais de uma década, para que essas equipes possam efetivamente apoiar e escalar com nossa empresa”, declarou em comunicado.

As áreas em que devem ocorrer os desligamentos são recursos humanos, tecnologia e de comunicação, de acordo com uma fonte do Financial Times. Nos últimos meses, a empresa já tinha diminuído o ritmo de contratação desses setores.

Na nota, a empresa informou ainda que continua no processo de contratação de profissionais que prestam atendimento direto aos clientes, como uma forma de atender a alta demanda de mercado.

Atualmente, a McKinsey tem um time de 45.000 profissionais pelo mundo. Destes, 17.000 chegaram à companhia nos últimos cinco anos.

O ritmo de crescimento fez a empresa registrar um faturamento recorde em 2021, quando superou a cifra de 15 bilhões de dólares. Em 2022, apesar de ainda não ter apresentado os resultados, a indicação é de que o recorde foi batido mais uma vez em receita.

A reestruturação e as demissões acompanham o cenário global, marcado nos últimos meses por cortes nos investimentos e anúncios de demissão, principalmente nas gigantes de tecnologia. Amazon, Microsoft, IBM, Google, Philips e Zoom são alguns dos casos mais recentes.

Circula também a informação de que a movimentação é um mecanismo para a companhia preservar o bônus dos seus executivos. Com o menor número de profissionais no back-office, a fatia do bolo fica maior.

Procurada, a operação brasileira não respondeu até a publicação da matéria.