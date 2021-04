Conselheira da Eletrobras Lucia Casasanta renuncia por "novos desafios"

A Eletrobras informou nesta terça-feira que a conselheira Lucia Maria Martins Casasanta renunciou ao seu cargo no colegiado, para o qual havia sido indicada pelo governo federal --acionista controlador da elétrica-- em função de "novos desafios profissionais e pessoais" que pretende assumir.

Segundo comunicado da estatal, a saída de Casasanta, cujo mandato se encerraria ao final do mês de abril, ocorrerá nesta quarta-feira.

Casasanta já havia atuado como diretora de Governança, Riscos e Conformidade da Eletrobras, cargo ao qual renunciou em meados do ano passado por motivos pessoais.

"Em julho de 2020, Lucia renunciou ao cargo de diretora e foi indicada pelo controlador para uma de suas vagas no Conselho de Administração, sendo também, até esta data, a coordenadora do Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade, além de membro do Comitê de Elegibilidade das Empresas Eletrobras", destacou a elétrica em nota.

A empresa disse que anunciará "oportunamente" a nova composição dos comitês dos quais Casasanta fazia parte.