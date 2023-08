Conheça Leonid Radvinsky, dono do OnlyFans que ganha R$ 6,3 milhões em bônus por dia

Dono do OnlyFans, Leonid Radvinsky recebeu mais de US$ 338 milhões (mais de R$ 1,6 bilhão) em dividendos no ano passado, de acordo com demonstrações financeiras da plataforma de conteúdo adulto obtidas pela revista "People". As informações constam de relatório apresentado pela controladora do site, a Fenix International, que tem sede em Londres. O bônus que o empresário ucraniano-americano pagou a si mesmo equivale a US$ 1,3 milhão (R$ 6,3 milhão) por cada um dos 260 dias úteis de 2022.

Tais rendimentos não levam em conta o salário de Radvinsky, que não foi descrito no relatório, mas refletem o ano lucrativo da plataforma. Segundo os documentos obtidos pela "People", a receita do OnlyFans disparou para US$ 1,09 bilhão em 2022 (R$ 5,3 bilhões), acima dos US$ 932 milhões (R$ 4,5 bilhões) de 2021. Só o lucro da empresa, descontando os impostos, aumentou 22% e foi a US$ 525 milhões (mais de R$ 2,5 bilhões), no ano passado.

Pagamentos feitos na plataforma atingiram a marca de US$ 5,6 bilhões (R$ 27 bilhões), e o número total de usuários que compartilham conteúdo no OnlyFans saltou 47%, em 2022.

Formado na Northwestern University, Leonid Radvinsky, de 41 anos, comprou o OnlyFans dos fundadores do site, pai e filho Guy e Tim Stokely, segundo a rede britânica BBC. O site foi lançado em 2016 e adquirido em 2018 pelo empresário. Desde então, em especial durante a pandemia de Covid-19, tornou-se um dos principais centros de conteúdo de entretenimento adulto.

Com os resultados de 2022, a fortuna pessoal do atual dono da plataforma agora é estimada pela revista Forbes em US$ 2,1 bilhões (mais de R$ 10 bilhões).

Quem é Leonid Radvinsky

Radvinsky é um empresário ucraniano-americano que prefere permanecer longe dos holofotes. Parte de sua trajetória está disponível no LinkedIn. Na plataforma, ele é descrito como um investidor de capital de risco, filantropo e empresário de tecnologia que tem "um interesse especial em plataformas emergentes de mídia social". Ele também mantém um site próprio, no qual, como destacou a BBC, afirma ter passado as duas últimas décadas "construindo empresas de software e contribuindo para o movimento de código aberto".

O empresário nasceu na cidade portuária ucraniana de Odesa. Inclusive, segundo a CoinDesk, Radvinsky fez doações de mais de US$ 1,3 milhão por meio de criptomoedas para o país natal, no ano passado, em meio aos esforços de guerra. O magnata diz doar "uma enorme quantidade de tempo, esforço e dinheiro para causas sem fins lucrativos", como instituições de caridade e empreendimentos tecnológicos. Além disso, segundo seu site, é um "leitor ávido que está sempre pronto para uma partida de xadrez e é um aspirante a piloto de helicóptero".

De acordo com o jornal "Daily Telegraph", a família do empresário se mudou para Chicago, nos Estados Unidos, quando ele ainda era criança. Atualmente, Radvinsky mora no estado da Flórida. A Forbes afirma que ele é casado, mas não há informações públicas sobre a pessoa. Ele se formou em 2022, em Economia.

Radvinsky atua há anos no segmento de entretenimento adulto, segundo a BBC. Hoje ele é o único acionista da Fenix, controladora do OnlyFans. Antes disso, havia fundado a Cybertania, que, segundo a Forbes, passou a oferecer conteúdo pornográfico a usuários desde o fim dos anos 1990. Ele também já foi dono de um empreendimento de transmissões via webcams para adultos.