Conheça a Genu-in, a marca de nutracêuticos da JBS

“Os peptídeos de colágeno são a proteína da vida, pois eles ativam de forma natural a produção de colágeno do nosso corpo que perdemos com a idade. Eles estão presentes nos produtos que garantem a saúde, a qualidade de vida e os cuidados importantes da rotina das pessoas”, explica Cláudia Yamana, diretora da Genu-in.

Trata-se da nova empreitada da divisão de novos negócios da JBS. Com sede em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, a novidade marca a entrada do grupo no mercado de saúde e nutracêuticos e demandou investimentos na ordem de R$ 400 milhões. De acordo com a consultoria americana Allied Market Research, esse mercado movimenta US$ 4 bilhões e cresceu acima de 15% anualmente nos últimos cinco anos.

Líder global em alimentos à base de proteína, a JBS agora também produz peptídeos de colágeno e gelatina. Com direito a fábrica 100% automatizada – tida como a mais moderna do setor no Brasil –, a Genu-in utiliza como insumo a pele de bovinos proveniente da cadeia de produção do grupo. Ela utiliza, portanto, 100% de sua matéria-prima a partir de uma única fonte, o que garante o controle da cadeia de fornecimento e os processos produtivos, além da uniformidade e a qualidade do produto final.

Não é de hoje que a JBS está comprometida com a sustentabilidade. Ela transforma os subprodutos do processamento das cadeias bovina, suína e de aves em produtos de alto valor agregado, como couro, biodiesel, fertilizantes, rações, insumos fármacos, materiais de higiene e limpeza, entre outros. Tudo é comercializado no mercado brasileiro e é exportado para dezenas de países. “Na Genu-in, a produção está integrada à cadeia de valor da JBS, o que garante segurança, sustentabilidade e confiabilidade do começo ao fim do processo”, informa Cláudia Yamana. Com a nova operação, o grupo faz mais uma aposta na economia circular.

A planta da Genu-in poderá produzir 6 mil toneladas por ano de peptídeos de colágeno e 6 mil toneladas por ano de gelatina – a companhia mira diversos países. O foco da empresa é o mercado B2B, mais exatamente o que envolve as indústrias alimentícia, farmacêutica e nutracêutica.

O primeiro item à venda é o peptídeo de colágeno Genu-in Life, que permite o desenvolvimento de produtos para saúde e nutrição que atuam no fortalecimento de cartilagens, tendões, músculos, ossos e beleza da pele. Entrará na formulação de marcas terceiras que chegarão ao consumidor final pelo mercado varejista.

O segundo produto da nova companhia é a gelatina Genu-in Gel. É voltada para a indústria alimentícia, que a utiliza para criar sobremesas, sorvetes e confeitos. Já o setor farmacêutico recorre à mesma matéria-prima para desenvolver comprimidos e cápsulas de remédios.

A construção da nova unidade começou em fevereiro do ano passado. Durante as obras, estima-se, criou cerca de 400 novos postos de trabalho na região. A planta tem a meta de reciclar totalmente o descarte de embalagens, aposta no reuso e no tratamento de água e dispõe de áreas de trabalho com iluminação natural e equipamentos modernos que reduzem o desperdício de energia.

Como era de esperar, a companhia se compromete a não utilizar nenhum insumo proveniente de regiões desmatadas ilegalmente ou com qualquer assimilação ao trabalho infantil e escravo, bem como de terras invadidas ou indígenas.

No início das obras, anunciou-se o plantio de mais de 189 mil metros quadrados de árvores de espécies nativas, além da emissão de créditos de carbono. “Procuramos as melhores práticas de sustentabilidade para serem aplicadas na nova unidade e faremos a gestão consciente de todos os recursos”, prometeu a diretora da Genu-in.