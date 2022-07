Conheça as marcas indicadas ao NPS Awards 2022 - Edição Varejo

Nesta quinta-feira, em live realizada pela SoluCX, líder em pesquisa de satisfação e NPS no Brasil, foram anunciadas as marcas indicadas ao NPS Awards 2022 - Edição Varejo, evento realizado em parceria com Exame e Gouvêa Experience, que tem como objetivo reconhecer as marcas com as melhores percepções por parte dos consumidores no setor varejista.

Ouvindo um total de 214.741 opiniões dos consumidores sobre mais de 600 empresas, a pesquisa trouxe entre os indicados grandes marcas como: Carrefour, Extra, Grupo BIG, Assaí e Oba Hortifruti no setor de Varejo Alimentar. Outback, Burger King, iFood, Cacau Show, Coco Bambu no setor de Food Services.

Magazine Luiza, Leroy Merlin e Loja Americanas no setor de Casa e Construção. Lupo, Calvin Klein, Chilli Beans, Havaianas, Netshoes e Dafiti no setor de Moda e Vestuário. Amazon, Magalu e Mercado Livre no setor de Marketplaces. Ao todo, foram indicadas 186 marcas em 17 categorias diferentes.

Confira aqui todas as marcas indicadas ao prêmio.

“Neste ano, o NPS Awards reuniu uma série de novidades com objetivo de trazer para o público final e para as empresas, uma avaliação ainda mais detalhada sobre a percepção do consumidor sobre as marcas e seus respectivos segmentos”, destaca Tiago Serrano, CEO da SoluCX”.

As marcas indicadas nessa fase conquistaram o NPS acima da média em seus segmentos, essas empresas são consideradas “NPS Benchmark” e concorrerão ao prêmio “NPS Awards 2022”. Entre as categorias da edição Varejo, estão os setores de “Food Services”, “Varejo Alimentar”, “Casa e Construção”, “Drogarias”, “Shoppings”, “Marketplaces”, “Pet”, “Moda e Vestuário” e “Beleza e Cosméticos”.

Em 2022, o evento contará com 41 categorias divididas em duas edições, em setembro com a edição varejo e em novembro com todas as outras categorias, assim como em 2021 promovidas pela Exame e SoluCX.

No varejo, o evento conta com um novo parceiro, o Gouvêa Experience, promotores do Latam Retail Show, o mais importante evento de varejo e consumo B2B da América Latina. A feira acontecerá de 13 a 15 de setembro, no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo, e terá mais de 100 horas de conteúdo e cerca de 200 especialistas do Brasil e do mundo.

O Latam Retail Show reúne líderes desse setor para compartilhar com o público suas experiências e debater as transformações que as novas tecnologias podem gerar nos negócios, além de novas tendências do consumo.

Em 2022 o evento vai discutir o Admirável Mundo Novo, de Novo, em quatro trilhas temáticas: Visão, Inspiração, Engajamento e Inovação. Além disso, vai contar com visitas técnicas ao varejo e foodservice de São Paulo, Mentorias, Expo Interativa e muito mais.

Fique ligado na agenda, pois os finalistas serão conhecidos em Live no dia 25 de agosto. Para mais informações acesse o site dedicado ao evento.