Conheça as linhas de crédito da Caixa disponíveis para empreendedores e MEI

Apenas 16,2% das empresas do comércio, 15,7% das indústrias e 11,9% do setor de serviços não veem dificuldades para obter crédito no sistema financeiro. Para a maioria das micro e pequenas empresas, obter um financiamento ainda é uma árdua tarefa, por conta do grau de exigência dos bancos. Os números fazem parte do ‘Boletim Mensal Sondagem Econômica MPE’, divulgado pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Atendo à questão, o Sebrae mantém uma página em seu site dedicada ao crédito, principalmente para os Microempreendedores Individuais (MEI), categoria que encontra mais dificuldade na hora de bater na porta dos bancos.

A página mostra os procedimentos necessários para a solicitação de um empréstimo, como os pré-requisitos (CPF, RG, comprovante de residência, número do CNPJ e o comprovante de renda ou extrato da conta bancária), além da necessidade de estar em dia com a taxa de Declaração de Arrecadação Simplificada (DAS).

Linha de crédito da Caixa

A Caixa Econômica Federal oferece uma linha de crédito especial para o MEI de até R$ 3 mil, com parcelamento de 18 meses até 24 meses. O dinheiro pode ser utilizado na manutenção da empresa, pagamento de contas e fornecedores ou aquisição de insumos. A solicitação pode ser realizada por meio do aplicativo do Caixa Tem ou diretamente em uma das agências da Caixa.

Quais são as condições de Crédito Caixa Tem?

Empreendedor Pessoa Física Microempreendedor Individual (MEI) Crédito De R$ 500 até R$ 1.000 De R$ 1.500 até R$ 3.000 Taxa de juros A partir de 2,99% até 3,6% ao mês A partir de 1,99% até 3,6% ao mês Parcelamento 18 até 24 meses 18 até 24 meses Endividamento Menos de R$ 3.000* Menos de R$ 3.000* Onde solicitar? Solicitar no aplicativo "CAIXA Tem" Solicitar em todas as agências da CAIXA

* Excluídos contratos habitacionais e limites não utilizados de cheque especial e cartão de crédito

O Governo Federal também possui o ‘Programa de Simplificação do Acesso a Produtos e Serviços Financeiros para os Pequenos Negócios (CRED+)’, que viabiliza algumas opções de crédito, cartões empresariais, seguros e investimentos. O acesso é facilitado por meio de uma conta no Gov.br.

O CRED+ é gratuito e o canal serve para criar solicitações de produtos e serviços financeiros, que são encaminhadas para as instituições, juntamente com a documentação do empreendedor. O processo facilita o trâmite da solicitação, que é totalmente eletrônica.

Como avaliar o grau de exigência da sua empresa para acesso ao crédito?