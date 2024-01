Conheça a ONG de tradutores que ajuda falantes de 170 idiomas a pedir asilo humanitário

Por Maya Averbuch, da Bloomberg Businessweek

No verão passado, Rosie Ibarra Lopez encontrou-se com um mauritano num centro de detenção de imigrantes dos Estados Unidos no Arizona, onde trabalha com uma organização sem fins lucrativos que ajuda pessoas que pedem asilo.

Ela perguntou se ele falava francês. Ele balançou a cabeça. “Wolof?” ela perguntou, uma língua falada em partes da África Ocidental. Novamente, não. Ela desfiou uma série de possibilidades, mas todas as vezes a resposta foi não. Finalmente, ela experimentou o Pulaar, uma língua da bacia hidrográfica partilhada pelo Senegal e pela Mauritânia. Ele lançou-lhe um olhar de alívio.

Sem falar Pulaar, Ibarra fez o que os protetores ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México fazem cada vez mais hoje em dia: enviou um e-mail para a Respond Crisis Translation, que conseguiu reunir um intérprete de Pulaar para seu próximo encontro com o homem.

O objetivo, diz Ibarra, é preparar os migrantes para um processo legal que pode durar meses ou até anos, “mas só podemos fazer isso se tivermos uma adequada compreensão”.

O que faz a Respond

A Respond tem intérpretes para mais de 170 idiomas que preenchem uma lacuna no crescente sistema de asilo dos Estados Unidos.

À medida que o número de migrantes para os Estados Unidos atinge níveis recorde, mais pessoas vêm de lugares mais distantes. E empresas privadas de tradução nem sempre conseguem acomodar línguas incomuns, como o Zaghawa do Sudão, o Shuar do Equador, o Zomi de Myanmar e dezenas de outras — por vezes dialetos falados por apenas alguns milhares de pessoas.

Desde a sua fundação em 2019, a Respond expandiu-se de um pequeno grupo para mais de 2.500 intérpretes e tradutores em todo o mundo, permitindo-lhes encontrar rapidamente falantes de línguas raras.

“Chegam muitos pedidos de idiomas que antes não existiam”, diz Ariel Koren, que iniciou a organização sem fins lucrativos da Califórnia como um projeto paralelo enquanto trabalhava no Google. “Nós nos esforçamos para pesquisar em nossas redes e comunidades para encontrar pessoas que possam fazer isso.”

Koren, que fala nove idiomas, desenvolveu a ideia com alguns outros intérpretes que ajudavam em clínicas de saúde e centros de detenção. Ela havia trabalhado no Google Tradutor e fazia parte de um programa empresarial que fornecia computadores para escolas na América Latina, mas à medida que aprendia mais sobre casos de imigração de alto risco que exigiam especialistas em idiomas, ela queria fazer mais. No ano passado, Koren saiu do Google para trabalhar em tempo integral na Respond.

Inicialmente, o grupo ajudou migrantes acampados ao longo da fronteira entre os EUA e o México, traduzindo provas para entrevistas de asilo. A partir dessa primeira equipe central, a rede expandiu-se rapidamente para dezenas, depois centenas, de intérpretes, à medida que os pedidos de assistência explodiam.

Eles primeiro contaram com doações de familiares e amigos e, no final de 2020, o grupo lançou uma campanha de crowdfunding que arrecadou cerca de US$ 20 mil. No ano seguinte, Koren começou a pedir contribuições a organizações que começaram a contar com os serviços da Respond, que utilizou para oferecer pagamentos a mais pessoas na sua rede, especialmente aqueles que são migrantes ou refugiados.

Há cerca de dois anos, a equipe recebeu duas doações totalizando US$ 225.000, permitindo que a Respond contratasse mais funcionários, ampliasse o treinamento, construísse um sistema automatizado para encaminhar solicitações de tradução e adicionasse mais idiomas ao seu site.

Quando eclodiu a guerra na Ucrânia, o grupo enviou alguém à fronteira do país com a Polônia para distribuir panfletos oferecendo traduções confidenciais.

Onde a Respond está presente

A Respond agora tem funcionários ou voluntários em 87 países, do Brasil ao Egito e ao Afeganistão, e trabalhou com quase 500 organizações sem fins lucrativos – participando de seminários on-line para russos requerentes de asilo na Argentina, traduzindo boletins escolares para crianças imigrantes em escolas dos Estados Unidos, interpretando para terapeutas que tratavam sobreviventes de tortura, além de centenas de outras empregos, grandes e pequenos. Também recebe gratuitamente pedidos diretamente de migrantes de todo o mundo, ajudando a aumentar seu número total de casos em 30% este ano, para mais de 5.000.

O governo dos Estados Unidos contrata prestadores de serviços privados, como a LanguageLine Solutions, a Lionbridge Technologies e a TransPerfect Translations – as mesmas empresas que prestam serviços a clientes privados, como bancos e hospitais – para interpretarem entrevistas de triagem de migrantes e comparecimentos em tribunal.

Essas empresas fazem parte do que o pesquisador de mercado, Nimdzi Insights, estima ser uma indústria global de US$ 69 bilhões, que vai desde a tradução de certidões de nascimento até a dublagem de filmes e programas de TV.

Mas um memorando divulgado no ano passado nos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos dizia que a agência “pode não ter intérpretes prontamente disponíveis” para línguas menos comuns e que, em tais situações, os casos deveriam ser suspensos até que um intérprete certificado pudesse ser encontrado.

É mais provável que os migrantes tenham o asilo negado se falarem uma língua incomum, segundo investigadores da Universidade de Syracuse. Laura St. John, diretora jurídica do Projeto de Direitos de Imigrantes e Refugiados de Florença, grupo para o qual Ibarra trabalha, lembra-se de uma cliente que fez sua primeira entrevista em espanhol, em vez do Chuj de sua terra natal.

Ela foi deportada e passou oito anos apelando do caso (que acabou ganhando), em parte por causa de erros em seu arquivo desde a primeira conversa. “Esse erro de tradução voltou para assombrá-la durante todo o processo”, diz St. John.

Qual é o impacto do trabalho

O mauritano no Arizona teve mais sorte. O pedido de Ibarra chegou a um funcionário da Respond em Berlim, que vasculhou a rede do grupo em busca de alguém que falasse o dialeto do homem.

Quando a funcionária chegou de mãos vazias, ela encaminhou o e-mail para Doudou Koné, um professor de inglês do ensino médio no Senegal. Ele trabalha como intérprete de wolof e francês e é responsável por rastrear falantes de diversos idiomas da região.

Koné consultou contatos no Facebook e no WhatsApp, acabando por encontrar alguém no norte do Senegal que pudesse compreender o cliente. Colocando a intérprete na linha enquanto estava sentada com o homem em uma pequena sala, Ibarra primeiro explicou que ela não era do governo, mas estava lá para ajudá-lo com seu pedido de asilo.

Depois de construir lentamente um nível de confiança, ela começou a descascar as camadas da história dele. “Este cliente me disse que esteve na prisão”, diz Ibarra. “Ele foi espancado e foi torturado. E foi então que ele decidiu fugir.”

Tradução de Anna Maria Dalle Luche.