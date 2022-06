Conheça a nova startup de Ronaldo, que terá investimento de R$ 40 milhões

Ronaldo segue ampliando sua atuação fora de campo como empresário. No último mês, o ex-jogador lançou a startup Beyond Films, voltada para as áreas de mídia e conteúdo. A empresa faz parte da holding ODDZ Network e tem investimento avaliado em R$ 40 milhões para os próximos anos.

Além de produzir filmes, documentários, séries e fazer a distribuição de conteúdos, como a transmissão do campeonato carioca deste ano, a startup vai comandar a Ronaldo TV, na Twitch, com 400 mil seguidores, o Fenômeno PodCast e os canais do ex-jogador no YouTube.

Como será a startup

A empresa será dividida em três vertentes: uma para conteúdos originais através de filmes, séries e documentários; outra de branded content, que é voltada para criação de marcas; e a última para conteúdos proprietários, com os canais e programação próprios, como as lives do Ronaldo e as transmissões de eventos.

Dentro da Ronaldo TV, os streams são focados nos games, que produz também competição de Call of Duty junto com a Activision, na Copa Ronaldo TV.

A marca é resultado da inspiração do Ronaldo no mercado geek. Em fevereiro de 2021, ele ampliou os investimentos na área e estreitou a relação com o mundo dos games e e-sports, com a qual já tinha familiaridade.

