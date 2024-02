Conheça a empresa que processou Disney, Fox e Warner por novo streaming de esportes

A plataforma de streaming de esportes FuboTV está processando Disney, Fox, Warner por causa de sua recém-anunciada joint venture, citando o que a empresa chama de "extrema supressão da concorrência no mercado de streaming focado em esportes dos EUA", de acordo com uma cópia do processo obtida pelo site da CNBC.

A joint venture, anunciada no início deste mês, tem como objetivo oferecer aos espectadores uma nova maneira de acessar os principais esportes ao vivo. Ela está programada para ser lançada até junho. "Esses concorrentes estão conspirando para criar uma joint venture que causará danos substanciais à concorrência e aos consumidores", diz a denúncia citada pelo site. O processo também cita a ESPN e o Hulu, de propriedade da Disney, como réus.

"Cada uma dessas empresas tem se envolvido consistentemente em práticas que visam monopolizar o mercado, sufocar qualquer forma de concorrência, criar preços mais altos para os assinantes e enganar os consumidores", disse o CEO da FuboTV, David Gandler. "Ao se unirem para reservar com exclusividade os direitos de distribuição de um pacote especializado em esportes ao vivo, acreditamos que essas empresas estão erguendo barreiras intransponíveis que bloquearão efetivamente a entrada de novos concorrentes no mercado."

A FuboTV argumenta que Disney, Fox e Warner, que controlam uma parte significativa do conteúdo esportivo ao vivo nos EUA, impuseram "taxas de licenciamento significativamente acima do mercado", inflacionando os preços para os consumidores.

Agora, "sua nova joint venture permite que as empresas de mídia reduzam esses preços e evitem as mesmas restrições sobre os canais que devem transmitir, garantindo-lhes uma vantagem competitiva", alega o processo.

Ainda na semana passada, a joint venture estava causando apreensão no mercado tradicional de TV por assinatura, com as principais empresas do setor preocupadas de que o novo player levaria mais cancelamentos de TV a cabo