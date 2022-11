Conheça a empresa de erva-mate do RS que motivou polêmica entre argentinos e a Seleção deles à Copa

Às vésperas da Copa do Mundo as rivalidades entre as torcidas dos países se acirram. E, à espera da competição no Catar, os torcedores da seleção argentina chamaram a atenção nas redes por relacionar o futebol a uma outra paixão dos hermanos, a erva-mate usada para o chimarrão.

Uma foto publicada nas redes sociais pelo atacante Nicolás González, com a mala cheia de erva-mate, desencadeou a polêmica.

Isso por a marca em questão, a Canarias Serena, é uruguaia e controlada pela brasileira Baldo. Em 1998, a empresa centenária do sul do Brasil se associou à companhia do país vizinho e se tornou sócia majoritária.

Luis Mario, ex-deputado federal na Argentina, por exemplo, disse que o fato de o atleta levar produtos de um outro país representava "quase uma provocação" em post no Twitter. "Insólito e inexplicável. Existem dezenas de marcas de erva-mate muito boas na Argentina, produzidas em Misiones e em Corrientes. Mas a Seleção leva ao Catar uma marca uruguaia. Há alguma explicação oficial? É quase uma provocação".

Como é o mercado da Baldo

Criada em 1920, a Baldo usa o “padrão uruguaio” em seu processo de produção, reunindo apenas as folhas da erva-mate, itens que passam por um processo de repouso de oito meses.

Ao longo deste período, a erva ganha uma tonalidade mais amarelada e um sabor mais intenso, o que é apreciado pelos consumidores uruguaios e argentinos. Foi o atacante Luiz Soares, do Uruguai, inclusive, que apresentou a marca para Leonel Messi quando jogavam juntos no Barcelona.

Essa diferença do sabor, que deixa o gosto mais amargo, faz com quem o produto ganhe muito mais atenção do público externo do que interno. No Brasil, o padrão é a erva verde e mais fresca, sem tanta intensidade.

Entre os maiores mercados da Baldo, estão Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Europa, Oceania e um pouco na Ásia. “Onde tem bastante argentinos e uruguaios”, explica Larissa Bagatini, auxiliar de marketing da empresa e designada pela lidar com o boom da repercussão.

Qual a importância do mercado brasileiro

Em 2017, a empresa criou uma fábrica no Paraná para entrar no mercado de chá-mate, operação iniciada em 2018 com linhas de produtos para o consumidor final e para food service, como restaurantes.

Tem aproveitado o novo mercado para tentar aproximar o público brasileiro da erva-mate padrão uruguaio. “É bem recente, mas tem crescido ano a ano”, explica a profissional.

A empresa também tem buscado tornar a erva-mate padrão uruguaio mais “pop” e estimulado usos em outros segmentos, como drinks e receitas.

De onde vem o faturamento da Baldo

A empresa foi fundada pelos irmãos João, Antônio e Luiz Baldo, filhos de imigrantes italianos. Nasceu em Vespasiano Corrêa, no interior do Rio Grande do Sul e depois mudou para a cidade de Encantando, no mesmo estado.

É lá que as ervas produzidas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul se transformam em produtos tanto da Canarias quanto da marca homônima.

Além do mate, a Baldo atua com soja, mercado em que entrou no começo da década de 1970. Atualmente, cada uma das operações representa 50% do faturamento. A empresa não abriu os valores.

A empresa é comandada por Arlindo Baldo, terceira geração da família.

