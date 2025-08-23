Conheça a CEO que nunca descansa, nem cobra salário – isso porque ela é uma inteligência artificial

Tang Yu trabalha de forma incansável: todos os dias, sem tirar folgas ou ficar cansada, e também sem receber um único centavo por todo o seu esforço. Parece algo impossível para um ser humano. E talvez realmente seja. Afinal, a executiva não é uma pessoa – ela é uma inteligência artificial.

Desde 2022, Tang Yu está à frente das decisões estratégicas da NetDragon, uma empresa chinesa do segmento de games. Suas funções são semelhantes às de um CEO real: avaliar estratégias complexas, tomar decisões, gerenciar equipes e oferecer suporte na execução de tarefas. Mas ela faz isso puramente baseada em dados, sem levar em consideração as opiniões de lideranças humanas.

Além disso, seu algoritmo é treinado o tempo todo para tomar decisões inspiradas no estilo de liderança de grandes CEOs ao redor do mundo – como Tim Cook, da Apple, Elon Musk, da Tesla, e Satya Nadella, da Microsoft.

Entre os especialistas, o consenso é que a estratégia é arriscada – em especial para uma organização avaliada em US$ 1 bilhão. Mas os resultados dessa experiência podem revolucionar a forma como as empresas são lideradas e indicar qual caminho os profissionais de TI do futuro deverão percorrer.

‘Profissionais não vão perder empregos’, alerta professor

Apesar do experimento indicar uma possibilidade de substituição dos empregos pela inteligência artificial, o professor Miguel Lannes Fernandes não acredita nessa hipótese. Para ele, essas ferramentas podem, na verdade, ser grandes aliadas dos profissionais e permitir um melhor desempenho em várias atividades. No mercado de trabalho, isso é um grande diferencial.