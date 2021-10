Confira dicas valiosas para digitalizar seu negócio e aumentar as vendas

Não existe negócio sem riscos. A realidade é que eles se multiplicaram com a pandemia, que transformou radicalmente a maneira como todos nós fazemos compras ao redor do mundo.

Por motivos óbvios, fomos obrigados a aderir ao comércio eletrônico de uma hora para a outra para adquirir os mais diversos itens. E, ao que tudo indica, essa transformação não só veio para ficar como só está no começo.

Segundo a Neotrust, foram concluídas 78,5 milhões de compras online no Brasil no primeiro trimestre deste ano, aumento de 57,4% em relação ao mesmo período de 2020.

Observado só o faturamento, o salto é ainda mais expressivo, de 72,2%: essas transações totalizaram R$ 35,3 bilhões nos primeiros três meses de 2021.

Para as empresas, a digitalização se mostrou um caminho obrigatório — e extremamente vantajoso. Isso porque ela é sinônimo de maior agilidade, resiliência e redução de riscos para os negócios. Afinal, empreendedores que permitem aquisições online internacionais conseguem impulsionar o aumento de vendas independentemente das condições do mercado local.

“Segundo um estudo que apresentamos à mídia em agosto, chamado Borderless Report, uma onda de novos compradores online surgiu em todo o mundo, aumentando a adoção da prática em 28%”, diz Felipe Facchini, head de Vendas no Brasil do PayPal, líder mundial em pagamentos eletrônicos. “Nos Estados Unidos, por exemplo, a projeção de crescimento para uma década aconteceu em apenas 90 dias. Países com baixa penetração do e-commerce antes da covid-19 presenciaram uma migração massiva, como é o caso do Brasil”.

Pagamentos seguros

Para se destacar na era do e-commerce, dispor de métodos de pagamento que ofereçam confiança aos compradores é essencial. Convém lembrar que as fraudes globais, segundo o Centro de Registro de Crimes na Internet (IC3, na sigla em inglês) atingiram a cifra de US$ 4,2 bilhões em 2020 (17% maior do que em 2019). Com sua tecnologia avançada, baseada em mais de 23 anos de investimento em Inteligência Artificial e machine learning, o PayPal possui altos índices de segurança em transações online, para a tranquilidade de vendedores e consumidores.

Checkout descomplicado

Um checkout simples é outro ingrediente indispensável para o sucesso de qualquer loja virtual. Recomenda-se aceitar todos os métodos de pagamentos que estão em alta mundo afora, e não só cartões de crédito — as carteiras digitais, por sinal, estão em franca expansão em diversos países.

Outra dica valiosa: crie um e-commerce que possa ser acessado pelas redes sociais e pelo smartphone. É por meio deles que os consumidores mais gostam de fazer compras hoje em dia.

Crédito para o seu negócio

O PayPal, que conta com mais de 403 milhões de usuários globalmente (sendo cerca de 32 milhões de vendedores), também destaca a importância de se ter sempre acesso a crédito.

Afinal, as oscilações do mercado podem impor novos desafios, mas também oportunidades de crescimento que não valem a pena deixar passar. É por isso que o PayPal se uniu à Captalys, que oferece crédito¹ para o seu negócio. E com um custo competitivo para os clientes comerciais², que podem receber os recursos de que precisam de forma rápida e fácil³.

Só não se esqueça de olhar para além das fronteiras internacionais, o que equivale a não mirar apenas a clientela local. O comércio eletrônico global movimentou mais de US$ 2,4 trilhões em 2020 (segundo a consultoria italiana Finaria.it), volume que deve bater os US$ 3,4 trilhões em 2025.

“¹Aquisição de direitos creditórios (presentes e futuros) com coobrigação e cessão fiduciária de créditos fiduciários pela Captalys. Disponibilidade para contas cadastradas com CNPJ, sujeita à análise de risco e crédito pela Captalys.”

“² Sujeito aos critérios de elegibilidade da contratação estabelecidos pela Captalys.”

“³ Os valores serão disponibilizados na conta PayPal em até 10 dias úteis a contar da formalização da cessão de direitos creditórios para a Captalys.”