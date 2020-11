Confira a lista dos 10 carros mais vendidos do mundo – japonesas dominam

O mercado automotivo global está passando por uma das piores crises de sua história, com a retração econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. No entanto, após alguns meses de paralisia, as vendas de veículos vêm apresentando recuperação surpreendente, com um fenômeno inédito em alguns países de pessoas voltando a comprar carros para evitar o transporte público.

Neste ambiente, a tendência é que a competição por uma fatia desse bolo — menor — fique ainda mais acirrada. Segundo levantamento da consultoria automotiva Jato Dynamics, feito a pedido da EXAME, as japonesas dominam o ranking de carros mais vendidos do mundo no acumulado de 2020.

A metodologia leva em conta que a consultoria compila dados de aproximadamente 95% da produção mundial e vendas de quase 60 mercados.

A Toyota, maior montadora em volumes do mundo, tem o maior número de modelos na lista dos mais vendidos. A japonesa Honda também está bem posicionada.

Confira os 10 modelos mais vendidos do mundo:

10º – Volkswagen Golf

O Golf é o modelo mais vendido do grupo Volkswagen e já está em sua oitava geração. O hatch continua carregando uma legião de fãs no mundo todo.

9º – Nissan Sylphy

O sedã Sylphy é um grande sucesso de vendas na Ásia. Por aqui, sua versão seria o Sentra.

8º – Volkswagen Tiguan

O SUV da Volks é um dos veículos mais vendidos do mundo e no Brasil está posicionado como um dos modelos mais caros da marca.

7º – Toyota Yaris

O Yaris foi lançado há poucos anos no Brasil, mas no mundo já é o nono carro mais emplacado do mercado. Em 2019, foram mais de 550.000 unidades vendidas e, em 2020, o modelo caminha para o mesmo desempenho.

6º – Toyota Camry

O sedã de grande porte da Toyota é um dos mais vendidos do mundo e reforça a tradição da marca japonesa no segmento.

5º – Ford F-150

A F-150 é um sucesso absoluto no mundo e nos Estados Unidos é o veículo mais vendido dos últimos 40 anos. Agora, está sendo lançado em versão elétrica.

4º – Honda Civic

Os modelos da Honda estão bem posicionados entre os mais vendidos do mundo e o sedã Civic é um deles.

3º – Honda CR-V

O SUV de grande porte da japonesa Honda é o terceiro mais vendido do mundo. No Brasil, entretanto, perdeu espaço na disputa local.

2º – Toyota RAV4

O SUV Rav4, que no Brasil é considerado um modelo de luxo devido ao preço, é o segundo veículo mais vendido do mundo, com mais de 675.000 unidades neste ano. Em 2019, foram quase um milhão em vendas.

1º – Toyota Corolla

O tradicional sedã da Toyota é o grande campeão de vendas, invicto, do mercado global. É o modelo que vem ajudando a manter o título de maior montadora do mundo ao longo dos anos e parece que não deve deixar o posto tão cedo.